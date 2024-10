MELANIE MARTINEZ: guarda tutte le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Il 19 ottobre è andato in scena all’Unipol Forum di Milano il concerto di Melanie Martinez, cantautrice alt-pop statunitense classe 1995, che ha riunito i fan con una performance coinvolgente e teatrale. Lo spettacolo faceva parte del suo The Trilogy Tour, in cui ha eseguito brani tratti dai suoi tre album più iconici: Cry Baby, K-12 e Portals.



Il pubblico era visibilmente entusiasta e si è lasciato trasportare attraverso questo viaggio nel mondo del surreale che caratterizza la visione artistica di Melanie.

Il cuore dello show è stato un mix tra musica e spettacolo visivo. Melanie ha dato vita al suo alter ego Cry Baby, accompagnata da una scenografia onirica e costumi che sembravano usciti da una favola gotica. Numerosi gli intermezzi dedicati a cambi scena con momenti dedicati ai visual e alla danza.

Le hit come “DEATH” e “VOID” hanno scatenato il pubblico, e il suo stile unico ha reso ogni momento memorabile. La cantante ha saputo catturare sia le emozioni più cupe che quelle più luminose, trasportando tutti i suoi fan in un mondo parallelo per un paio d’ore.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Melanie Martinez in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

MELANIE MARTINEZ: la scaletta di Milano

Cry Baby

Dollhouse

Sippy Cup

Carousel

Alphabet Boy

Soap

Pity Party

Play Date

Mad Hatter

Wheels on the Bus

Class Fight

Show & Tell

Nurse’s Office

Lunchbox Friends

Strawberry Shortcake

High School Sweethearts

Teacher’s Pet

DEATH

VOID

Tunnel Vision

Faerie Soirée

WOMB

Light Shower

Nymphology

Battle of the Larynx

The Contortionist

Spider Web

EVIL