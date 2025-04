ELECTRIC CHERRY: guarda in anteprima il video “Slower”

La rock band romana degli Electric Cherry ha rilasciato oggi 28 marzo il singolo “Slower”, nuova anticipazione del disco “Cherry Heart” che sarà pubblicato il 9 maggio 2025 tramite l’etichetta Vrec Music Label, in versione digitale e CD (Pre-order).

“Slower” (supportato da un videoclip a cura del regista Gianluca Mastronardi) è il secondo brano inedito estratto dal secondo album della band, che includerà anche il singolo “Anyway you Want” uscito lo scorso autunno e la cover in chiave rock di Rihanna “Don’t Stop the Music”.

“Slower è un dilatato brano blues rock, una straziante storia d’amore «Nonostante tutto, le cose non hanno funzionato, senza un vero perché. L’attrazione è ancora forte, ma ciò che prevale è solo un affetto travolgente» – racconta la band prodotta da Alessandro Forte presso il Pepperpot Studio di Roma. Il sound è quello del classic rock anni settanta (tra Led Zeppelin e Deep Purple) supportata da melodie avvincenti e la voce eclettica di Cristian Ferrara che giostra agevolmente tra le noti dolci e quelle più alte del pentagramma.

In concerto a Roma

Un’anteprima live del disco si terrà l’11 aprile al RCCB Init di Roma dove la band condividerà il palco con Alteria suonando l’intera tracklist del nuovo album.

Alteria (Voglio andare oltre, Royal Enfield Tour) + Electric Cherry (release party), 11 aprile 2025, ore 22:00, Via Domenico Cucchiari 28, Roma.

Ingresso 10€ +dp. LINK

ELECTRIC CHERRY

Gli Electric Cherry sono formati da Cristian Ferrara (voce, chitarra), Alessandro Santucci (chitarra, tastiere, cori), Stefano Sforza (basso, tastiere, cori) e Giorgio Spila (batteria), Dopo esperienze individuali nella scena indipendente romana e in cover band, nascono gli Electric Cherry che già nel 2021 pubblicano il disco omonimo “Electric Cherry”: registrato in pandemia contiene i singoli “Right or Wrong” e “Fly Away from This”. Nel 2022 accedono alla fase finale delle audizioni Sony Music e si classificano tra le prime nove band, ottenendo un articolo su Rolling Stone Italia. Registrano la cover Don’t Stop the Music di Rihanna e partecipano alla finale di Sanremo Rock all’Ariston. Concludono le registrazioni del nuovo album sotto la produzione di Alessandro Forte. A marzo 2025 firmano con Vrec per l’uscita del secondo disco, “Cherry Heart”, previsto per maggio 2025.

Spotify | Instagram | Youtube: | Facebook