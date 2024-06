CHARLOTTE SANDS + AJA + Emi Jeen: le foto del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Luna La Chimia



“Can We Start Over?” – Il Tour Nei Club

Charlotte Sands, la cantautrice americana originaria di Los Angeles, è tornata a esibirsi in Italia dopo l’incredibile esibizione dello scorso Febbraio 2023 in supporto ai PVRIS.

La sua unica data italiana come headliner si è tenuta ieri sera al Legend Club di Milano.

La Sands è immersa nella musica fin da giovane, scrivendo ed eseguendo la propria musica da quando aveva nove anni.

Influenzata da un mix di narrazione acustica e potenti performance pop-rock, Charlotte è rimasta un’artista completamente indipendente, il tutto rimando in classifica alla Top 40 radio per oltre 15 settimane negli Stati Uniti e affermando la sua presenza con nomination per Breakthrough Artist e vincendo agli Heavy Music Awards di Londra.

Dopo essersi esibita in tour con i My Chemical Romance e 5 Seconds of Summer, costantemente suona in tutto il mondo.

Il suo album di debutto rilasciato lo scorso Gennaio, “Can We Start Over?”, simboleggia la sua crescita personale e di carriera, sposando testi introspettivi con dinamica energia dal vivo. L’album riflette l’attuale identità e le esperienze di Sands la quale ha dichiarato entusiasmata: “Spero che questo album trasmetta forza, sicurezza e potere nella vulnerabilità. Mi sembra di tenere uno specchio per me e riflette esattamente come mi sento in questo momento in questa fase della mia vita. Mi sento più sicura in chi sono come persona e come artista che mai.”



Charlotte Sands & La Emo Night di Milano



Aprendo di fatto la Black Parade della Emo Night di Milano, con il suo “Can We Start Over” Tour, ieri sera Charlotte si è esibita in quella che per lei è stata una serata speciale.

La cantante americana che ha rimarcato più volte come in sala fosse presente la parte italiana della sua famiglia.

Lontani zii e cugini, che adesso vivono a Lugano in Svizzera, giunti al Legend per rivederla e sostenerla.

