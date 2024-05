STICK TO YOUR GUNS + Deez Nuts + Dead Like Juliet: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Sono tornati in Italia i californiani Stick To Your Guns, al Legend Club di Milano, con una serata potente e carica di energia. Irrotti dai meandri dell’Orange County nel 2003 con una sintesi di metalcore e lezioni hardcore, gli Stick to Your Guns attirano l’attenzione della Sumerian Records prima ancora di aver pubblicato il proprio debutto, lanciandosi su quanti più palchi possibile per forgiare live sempre più incandescenti e guadagnandosi nel corso di una carriera da punta di diamante il sostegno perfino di Century Media e Pure Noise.

Insieme a loro i Deez Nuts, progetto di JJ Peters degli I Killed the Prom Queen, con una discografia ispirata dal rap che ingloba collaborazioni perfino con Architects, Madball e Suicide Silence nel corso di brani impertinenti e oltraggiosi come di puri inni al festeggiare senza limiti. Ad aprire il concerto i Dead Like Juliet, incontro fra Nord Italia e Austria, sono una scarica di cori possenti, melodie accattivanti e riff fuori controllo incanalati in un hardcore metal punitivo. Passando da tematiche sociali a problemi personali e questioni filosofiche dalla loro formazione nel 2018, i Dead Like Juliet colpiscono gli stage d’Europa con foga inestinguibile, forti di performance al fianco di While She Sleeps, InVisions e Stain the Canvas.

Clicca qui per vedere le foto degli Stick To Your Guns, Deez Nuts e Dead Like Juliet a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

STICK TO YOUR GUNS: la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Diamond

Nobody

Empty Heads

Weapon

Such Pain

The Bond

What Choice

We Still Believe

Married To The Noise

Doomed

Hush

What Goes Around

Nothing You Can Do To Me

Amber

Against Them All

DEEZ NUTS: la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Shot

You Got Me Fucked Up

What’s Good

Crooked Smile

Stay True

You Gotta Feel Me

Sing Along

I’m On Some Shit

Band Of Brothers

Binge

Mother

Face This

DTDFL4EVA

DEAD LIKE JULIET: la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Backs Against

Rebellion

Black Sea

Godkiller

Save Me

Rise Up!

Unwanted