GIANNA NANNINI: foto e scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia



Gianna Nannini, la rocker senese più amata di sempre, si è esibita ieri sera in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Sei Nell’Anima European Leg Tour 2024” – Il Tour Nei Palasport

Il titolo di uno dei successi più amati di sempre della cantante senese, ha dato il nome a uno show internazionale che è un’esplosione di energia rock che conferma Gianna Nannini come una delle protagoniste assolute della musica italiana ed europea.

Questo tour è un viaggio musicale che sta emozionando gli spettatori di tutta Europa con l’inconfondibile voce, e il carisma, della più grande rocker italiana di tutti i tempi.

L’intro è stato un potente estratto del brano Ottava vita, recitato e non cantato dalla voce irriconoscibile e graffiata dell’artista, che sulle note di 1983 ha acceso l’entusiasmo del pubblico avvolta da un completo in pelle customizzato, firmato Christian Dior, che cura in esclusiva ogni cambio abito.

Nonostante fossero previsti i posti a sedere, al calare delle luci i fan più accaniti hanno subito guadagnato la transenna e non l’hanno più lasciata per tutta la durata dello spettacolo.

L’energia della Nannini è stata incontenibile dall’inizio alla fine, non ha mai mancato di andare da una parte all’altra del palco e di rivolgersi sia ai fan in prima fila che a quelli sedute nelle tribune laterali. Il pubblico di Gianna ha ricambiato mostrandole tutto l’affetto possibile esultando e cantando ogni singolo brano presentato durante il concerto.

Infatti la scaletta è stato un viaggio nelle emozioni più intense dei brani tratti dall’ultimo album di inediti, ma non sono mancati i grandi classici come “Fotoromanza”, “Profumo”, “Sei Nell’Anima”, “Meravigliosa Creatura”, “I Maschi” e “America”. Quest’ultimo è il brano sul quale Gianna Nannini ha salutato il pubblico inchinandosi in fila con la sua band e ha raccolto gli ultimi fragorosi applausi.

Gianna Nannini: I Dettagli Del Concerto

Il palco è disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, restituendo le immagini di una regia dinamica e cucita su ogni singolo brano.

Invece la direzione musicale è di Davide Tagliapietra, alle chitarre insieme a Milton McDonald, affiancati da Francis Hylton al basso, Cristiano Rigano alle tastiere, Isabella Casucci con Sofia Gaudenzio ai cori, e uno straordinario Simon Phillips, leggenda dei Toto e The Who, alla batteria.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Gianna Nannini a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

GIANNA NANNINI: La Scaletta Del Concerto di Firenze

Intro

Ottava Vita

1983

Primadonna

Silenzio

Filo Spinato

Radio Baccano

Scandalo

Ragazzo Dell’Europa

Lento Lontano

Fenomenale

Profumo

Un Giorno Disumano

La Differenza (Piano)

Me And Bobbie Mc Gee (Drum&Vocals)

Io Voglio Te

I Maschi

Fotoromanza

Io

Sei Nell’Anima

Meravigliosa Creatura

Solo Drum

Hey Bionda

Bello E Impossibile

Latin Lover

America

Aria