DAVE MATTHEWS BAND: foto e scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Walk Around The Moon Tour 2024” -Il Ritorno Della Band in Italia

Dave Matthews Band, la jam band statunitense che detiene il titolo di secondo posto come record di vendite nella storia del live show, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze per la seconda, e ultima tappa, italiana del loro nuovo e attesissimo tour “Walk Around The Moon”.

Questo tour fa seguito all’omonimo album pubblicato nel Maggio del 2023 e segna il ritorno sulle scene di questa band, così tanto amata, dopo ben cinque anni di pausa.

Il Concerto al Mandela Forum di Firenze

Il pubblico fiorentino non si è lasciato intimorire dal cattivo tempo e in molti sono stati in fila per ore pur di guadagnarsi un posto in prima fila per applaudire nuovamente Dave Matthews e tutti gli altri componenti del gruppo.

L’atmosfera briosa che si respirava tra il pubblico durante l’attesa, è stata la stessa che i membri della band hanno sfoggiato sul palco durante tutto il concerto, segno che la forte intesa tra il gruppo e i suoi fan non è stata minimamente scalfita da questa lunga pausa.

L’ entrata sul palco di Dave è ormai nota ai fan di lunga data ed è stata accompagnata come sempre dal suo solito esibirsi in una sorta di balletto, quasi un piccolo rituale, prima di dare ufficialmente il via al live con la sua chitarra.

In ben tre ore di concerto, possibili grazie alla vasta produzione creata dalla band a partire dal 1991 (anno in cui è stata fondata), il pubblico fiorentino si è goduta l’ennesimo concerto inedito del gruppo perchè, come è noto, Dave ama spaziare nel suo repertorio e presentare sempre una selezione diversa a ogni live in modo da far vivere ogni volta un’esperienza unica.

Clicca qui per vedere le foto del concerto della Dave Matthews Band a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

DAVE MATTHEWS BAND – La Scaletta del Tour

Pig

Samurai Cop (Oh Joy Begin)

Walk Around the Moon

Funny the Way It Is

Looking for a Vein

Madman’s Eyes

Hello Again

The Only Thing

You and Me

Seek Up

So Much To Say

Anyone Seen the Bridge?

Too Much

Break Free

Crush

Virginia in the Rain

Rooftop

Pantala Naga Pampa

Rapunzel

Here on out

Singing from the windows

All along the watcher