ELISA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Elisa Palasport Live 2025” – Il Tour nei Palasport

Dopo aver esaurito il suo primo stadio, a San Siro lo scorso 18 Giugno, Elisa è tornata a cantare nei Palasport delle principali città italiane.

Il live è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.



La data prevista per Firenze è andata sold out già da diverse settimane ma per tutti i fan che non sono riusciti a essere presenti ieri sera c’è una buona notizia: Elisa tornerà nuovamente a Firenze il prossimo 3 Maggio.



Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ELISA: La Scaletta del Concerto di Firenze

Dillo Solo Al Buio

Labyrinth

Rainbow

Broken

Vivere Tutte Le Vite

O Forse Sei Tu

Heaven Out Of Hell

Stay

Eppure, Sentire

Halleluja

Promettimi

Anche Fragile

Ti Vorrei Sollevare

Poesia Anche Per Te

Intro Cosmos

Ti Chiamerò Amore

Medley

Outro Girls

Se Piovesse

Seta – Palla Al Centro

Nonostante Tutto

No Hero

L’ Anima Vola

Luce

Together

Ostacoli

A Modo Tuo

Qualcosa Che Non C’È