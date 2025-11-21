Connect with us

ELISA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Il grande abbraccio del pubblico toscano a Elisa

Published

Elisa - Elisa Toffoli - Nelson Mandela Forum Firenze 2025

Foto di Luna La Chimia

Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Elisa Palasport Live 2025” – Il Tour nei Palasport

Dopo aver esaurito il suo primo stadio, a San Siro lo scorso 18 Giugno, Elisa è tornata a cantare nei Palasport delle principali città italiane.
Il live è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.


La data prevista per Firenze è andata sold out già da diverse settimane ma per tutti i fan che non sono riusciti a essere presenti ieri sera c’è una buona notizia: Elisa tornerà nuovamente a Firenze il prossimo 3 Maggio.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Elisa

ELISA: La Scaletta del Concerto di Firenze

Dillo Solo Al Buio
Labyrinth
Rainbow
Broken
Vivere Tutte Le Vite
O Forse Sei Tu
Heaven Out Of Hell
Stay
Eppure, Sentire
Halleluja
Promettimi
Anche Fragile
Ti Vorrei Sollevare
Poesia Anche Per Te
Intro Cosmos
Ti Chiamerò Amore
Medley
Outro Girls
Se Piovesse
Seta – Palla Al Centro
Nonostante Tutto
No Hero
L’ Anima Vola
Luce
Together
Ostacoli
A Modo Tuo
Qualcosa Che Non C’È

