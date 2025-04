ME FIRST AND THE GIMME GIMMES: la all-star cover band punk rock in concerto l’11 giugno a Milano

La all-star cover band punk rock Me First and the Gimme Gimmes è in arrivo in Italia per un’unica data in Santeria Toscana 31 il prossimo 11 giugno. Il gruppo, noto per le sue interpretazioni punk di brani celebri, promette una serata indimenticabile all’insegna dell’energia e del divertimento.

Formata nel 1995, la band è composta da membri di spicco della scena punk. La loro missione? Rivisitare brani famosi di vari generi, dal pop al country, dall’R&B ai musical, trasformandoli in autentiche esplosioni punk.

Il live in Santeria sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo le loro celebri cover, reinterpretate con l’ironia e l’energia che li contraddistingue. Dai classici di artisti come Billy Joel, Neil Diamond e John Denver, fino alle dive del pop come Celine Dion, Christina Aguilera e la giovanissima Olivia Rodrigo, il repertorio dei Me First and the Gimme Gimmes è una celebrazione trasversale della musica, riletta attraverso la lente del punk rock.

I Me First and the Gimme Gimmes hanno sempre funzionato più come una sgangherata versione punk delle Pussycat Dolls che come una band ordinaria. Nel 2004 hanno avuto l’onore di distruggere il Bar Mitzvah di Jonny, e oggi tornano a far danni con “Me First and the Gimme Gimmes Blow It… at Madison’s Quinceañera!”, titolo dell’ultimo album.

Dopo 7 album in studio, 2 dischi live e un numero infinito di singoli, hanno reinterpretato praticamente ogni genere musicale possibile. Dal Motown al Country, dai musical di Broadway al J-pop cantato in giapponese, questi veterani del punk hanno conquistato ogni sfida… sempre a modo loro!

La macchina da guerra dei Gimmes non si ferma e quest’anno porterà il suo inconfondibile mix di Corridos, Pop, Country e Motown sul palco di Santeria Toscana 31. Non perdeteli!

Mercoledì 11 giugno 2025 – MILANO – Santeria Toscana 31

