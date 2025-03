NEGRITA: dopo 7 anni è uscito il nuovo album “CANZONI PER ANNI SPIETATI”

È uscito 2025 Canzoni Per Anni Spietati (USM/Universal), il nuovo disco dei Negrita che contiene i singoli Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra).

Negrita: fuori il nuovo album “Canzoni per Anni Spietati”

A sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, la band torna con un concept album di 9 brani che rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero: un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire.

Si tratta di un disco di reazione, nato dall’urgenza di raccontare il Paese Reale con uno stile diretto e senza compromessi. L’obiettivo è affermare la diversità e l’indipendenza di pensiero, offrendo un punto di vista che si rivolge ai liberi pensatori, una categoria spesso dimenticata che osserva il mondo con spirito critico e autonomia.

Mettendo insieme i brani di Canzoni per Anni Spietati, si ottiene una visione del mondo autentica e cruda, capace di riflettere le difficoltà del vivere oggi. Temi come fuga, disillusione e odio sociale emergono con forza, rendendo il disco un’opera politica (ma non partitica) che affronta la collettività senza schieramenti, se non dalla parte delle menti libere.

Un sound tra folk e sperimentazione, con due omaggi speciali

Il sound del disco è eterogeneo, con forti radici nel folk internazionale, ma con arrangiamenti che si spingono oltre i confini di un genere preciso. La forma canzone mantiene un’identità italiana, mentre il progetto si distingue per un approccio letterario: le parole collegano i brani più della musica.

Spiccano due omaggi simbolici. Il primo è Song to Dylan, ispirato a Bob Dylan, figura iconica del cantautorato ribelle, emblema di libertà creativa e riflessione profonda. Il secondo è una rilettura di Viva l’Italia di Francesco De Gregori, reinterpretata alla luce delle tensioni sociali attuali, per un dialogo diretto con il presente.

Nel suo insieme, Canzoni per Anni Spietati è una narrazione compatta e coinvolgente, pensata per chi cerca nella musica non solo intrattenimento, ma anche riflessione e consapevolezza. Un disco che merita attenzione, non solo per i contenuti, ma anche per il momento storico in cui viene pubblicato.

“Non serve chissà quale grado di sensibilità per capire quando il mondo che ti ha cresciuto sta scivolando verso una deriva tossica preoccupante… Con Canzoni per Anni Spietati abbiamo deciso di non far finta di niente, conveniente o meno che sia. Buon ascolto.” — Negrita

Tour 2025: i Negrita tornano nei club italiani

A partire da aprile 2025, i Negrita saranno in tour nei principali club italiani con il Canzoni per Anni Spietati Tour 2025. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i nuovi brani, insieme ai cult che hanno segnato la loro carriera.

08/04/2025 – Roma – Atlantico

09/04/2025 – Napoli – Casa Della Musica

12/04/2025 – Ravenna – GNX Arena

13/04/2025 – Milano – Alcatraz

15/04/2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

16/04/2025 – Venaria (To) – Teatro Concordia

18/04/2025 – Brescia – Teatro Clerici

19/04/2025 – Padova – Gran Teatro Geox

24/04/2025 – Rovereto (TN) – Palasport

01/05/2025 – Nonantola (Mo) – Vox Club

02/05/2025 – Nonantola (Mo) – Vox Club – SOLD OUT

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4fUtnOD