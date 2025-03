Sziget Festival: l’Isola della Libertà arricchisce la line up per l’edizione 2025.

Il Sziget Festival (Budapest dal 6 all’11 agosto 2025), continua a sorprendere, annunciando altri 40 nuovi nomi all la line-up di quest’anno. Arriva una carrellata di nomi anche dalla scena elettronica mondiale, che conferma l’anima multigenere del festival: dalla raffinata FKA Twigs al duo australiano electro-glam-pop Empire of the Sun, passando per il rock alternativo di The Last Dinner Party, il soul avvolgente di Michael Kiwanuka e l’energia esplosiva di Portugal. The Man.

“La settimana scorsa abbiamo svelato la line-up elettronica più potente nella storia del Sziget per le tre venue nel Delta District. Oggi presentiamo una selezione artistica che celebra l’ecletticità musicale del festival, offrendo a ogni spettatore l’opportunità di trovare il proprio artista preferito”, ha dichiarato Tamás Kádár, CEO del Sziget Festival.

Tra gli artisti più attesi c’è senza dubbio FKA Twigs, il cui arrivo al Sziget era stato già ventilato nel 2020, ma poi sfumato per cause di forza maggiore. Quest’anno, invece, sarà protagonista con il suo ultimo album Eusexua, pubblicato a gennaio. Cantante, produttrice, ballerina e icona di stile, FKA Twigs porterà sul palco un viaggio musicale che spazia tra trip hop, elettronica, art pop e hyperpop, in un’esibizione destinata a lasciare il segno.

Sul fronte hip-hop, arriva Little Simz, pluripremiata rapper londinese e attrice della serie Top Boy. Un’artista ambiziosa, carismatica che domina la scena con la sua band dal vivo. Dopo l’energia del suo album Drop 7, rilasciato a febbraio, il pubblico attende con ansia il suo prossimo progetto, previsto per maggio.

Torna gli Empire of the Sun, la formazione australiana nota per le sue performance spettacolari, vere e proprie sfilate sci-fi di luci, suoni e costumi eccentrici. Dopo anni di attesa, il duo ha pubblicato Ask That God nel 2023 e lo presenterà all’Isola della Libertà con il loro mix unico di elettronica e pop sognante.

Grande curiosità anche per The Last Dinner Party, quintetto londinese tutto al femminile che ha scalato rapidamente le classifiche con il suo album di debutto Prelude to Ecstasy. L’album, anticipato dal singolo Nothing Matters, ha conquistato il pubblico britannico, raggiungendo la vetta della classifica e guadagnandosi una nomination al Mercury Prize 2024.

Il sound caldo e avvolgente di Michael Kiwanuka porterà un tocco di soul al festival. L’artista britannico di origini ugandesi, vincitore di un BRIT Award, ha ricevuto ampi consensi per il suo quarto album Small Changes, uscito lo scorso anno.

E non potevano mancare i Portugal. The Man, una delle band più amate dai festival di tutto il mondo. Il loro album Woodstock (2017) ha ottenuto il disco di platino, mentre il più recente Chris Black Changed My Life (2023) ha consolidato la loro reputazione tra i maggiori rappresentanti del rock alternativo e attivisti impegnati per la giustizia sociale.

La varietà musicale della line-up è davvero molto ampia: dalla giovane promessa pop Alessi Rose, alla sperimentazione sonora di Sevdaliza, fino all’indie rock di Bartees Strange. Si aggiungono anche la band francese Last Train, la rivelazione olandese Frenna e il gruppo folk a cappella The Wellermen. Per il momento a rappresentare l’Italia leggiamo il nome di BEBA, nome d’arte di Roberta Lazzerini, rapper italiana nata a Torino. Con il suo stile diretto e carismatico, riconosciuta come una delle voci più interessanti della nuova scena hip-hop italiana.

Ma il Sziget non è solo musica. Quest’anno il festival ospiterà anche tre spettacoli artistici unici: l’olandese Daan Mathot stupirà il pubblico con una performance fisica mozzafiato, il brasiliano Grupo Impacto de Dança esplorerà le fasi della vita con Three Shouts, mentre il collettivo spagnolo Troula Street Theatre incanterà gli spettatori con una spettacolare danza a tema alveare per tutti e sei i giorni dell’evento.

Il Sziget Festival si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più imperdibili dell’anno, un’esperienza immersiva dove la musica e l’arte si fondono in un’unica, straordinaria celebrazione della libertà.

Tra le grandi novità del 2025 spicca il Delta District, un’area interamente dedicata alla vita notturna, che ospiterà due palchi storici, lo Yettel Colosseum e l’Arena (BOLT Night Stage dal 2025), oltre alla nuovissima aggiunta: The Club. Qui si esibiranno alcuni dei migliori producer e DJ del panorama internazionale, una line-up talmente potente da poter essere un festival di livello mondiale a sé stante. Ecco l’elenco completo degli artisti che infiammeranno il Delta District (in ordine alfabetico, con gli italiani in grassetto): 1991, 999999999, Abstract Division, Adis Is OK, Adriatique, Agents Of Time, Alex, Wann, Alok, Âme, Live, Amelie Lens, Andrea Lane, Armin van Buuren, Bass Chaserz, Bedouin, Benwal, Bernathy, Blawan, Boris Brejcha, Budai House Clique (Colobora, Hoffmann), Carlita, Cera Khin, Chris Liebing, Collective Machine, Daniel Moritz, Dave Wincent, Desiree, Dixon, DJ Gigola, DJ Seinfeld, Don Diablo, dtnb., Dublic & B’Andre & Skrude, Eliza Rose, Elli Acula, Eptic b2b Space Laces, Estella Boersma, Endymion, Fatima Hajji, Fatima Yamaha, FJAAK, Francis Mercier, Franck, Galactic Jackson, Galactixx, Garçons, Hedex b2b Bou, HOL!, HoneyLuv, horsegiirL, Hot Since 82, HOT X, HUNEE, I Hate Models, IN PARALLEL, James Cole, Josh Baker, Juicy Romance, Kitti Kay, Korolova, Kölsch, Laura van Dam, Lavalava (Tolo & Falcao), Lavern, Layla Benitez, Len Faki, Maddix, Malugi, Massano, Mateo & Spirit, Mathame, Melle Brown, Metha, Miss Monique, Mita Gami, Nicole, Moudaber, Oguz, Partiboi69, Pegassi, Raven, Raasa, Rene Wise, salute, Sally C, Sama’Abdulhadi, SanFranciscoBeat, Secret Factory, Shabaam, Shimza, Sobek, Sonic Rain, Sound Rush, SouveQ & LERM, Stadiumx, Steve Angello, Subtronics, Syndanz (MKLS b2b Jáky Chan), Technokool, The Blessed Madonna, Upper90, Villain, Vini Vici, Vomee, Winson, Young Marco e Zatox.

Le nuove aggiunte di oggi 25 marzo 2025:

Alessi Rose, Analog Balaton, Bartees Strange, The Beaches, Beba, beton.hofi, Casey Lowery, Daan Mathot: DEEP, The Dare, Davodka, Ela Minus, Elderbrook, Empire of the Sun, EV, FKA Twigs, Frenna & The Gang, Grupo Impacto de Dança: TRÊS GRITOS, Hollow Coves, The Joy, Julien Granel, KiLLOWEN, Krept & Konan, Krúbi, Last Train, The Last Dinner Party, Little Simz, LSDXOXO, Michael Kiwanuka, Ocean Alley, Pogány Induló, Portugal. The Man, Sahra Halgan, Sevdaliza, Sofia Isella, Strandz, Theodora, Thumpasaurus, Troula Street Theatre: HEXAGONUM, The Wellermen, Woomb, Дeva feat. Napfonat.