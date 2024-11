SIRENIA + XANDRIA + Genus Ordinis Dei: le foto e la scaletta del concerto all’Alchemica di Bologna

Foto di Luna La Chimia

Sirenia e Xandria, due tra le più famose e importanti band di metal sinfonico, si sono esibite ieri sera a Bologna sul palco dell’ Alchemica Music Club.

“XANDRIA – SIRENIA CO-HEADLINE EUROPEAN TOUR 2024” – Il Tour Europeo

Partito lo scorso 19 Novembre a Varsavia, in Polonia, questo tour vede protagoniste due delle band più importanti della corrente del symphonic metal, Xandria e Sirenia, che per la prima volta insieme porteranno la loro musica in giro per l’Europa nel corso di questo autunno.

Ieri sera l’unico appuntamento sul suolo italiano si è svolto sul palco dell’ Alchemica Music Club di Bologna, con ospiti speciali gli italiani Genus Ordinis Dei ad aprire non solo questa serata ma tutto il tour.

XANDRIA: La Scaletta Del Concerto di Bologna

Intro

You Will Never Be Our God

Reborn

Universal

No Time To Live Forever

Two Worlds

200 Years

Your Stories I’ll Remember

Nightfall

A prophecy Of Worlds

My Curse Is My Redemption

Ravenheart

Valentine

Outro

SIRENIA: La Scaletta Del Concerto di Bologna

Intro + Addiction No.1

Dim Days Of Dolor

into The Night

Delight

The Last Call

Lost In Life

A Thousand Scars

This Curse of Mine

Nomadic

Voyage Voyage

Wintry Heart

My Mind’s Eye

The Other Side

The Path To Decay + Outro