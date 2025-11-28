Connect with us

KATATONIA + Evergrey + Klogr: foto e scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Unica data italiana per i signori svedesi della malinconia

Published

Katatonia - UK & Europe Tour 2025 - Alcatraz Milano 2025

Foto di Luna La Chimia

I Katatonia, i grandi signori svedesi della malinconia, si sono esibiti ieri sera all’Alcatraz di Milano.

“Katatonia – UK & Europe Tour 2025” – Il Tour Nei Club

Insieme agli ospiti speciali Evergrey e gli italiani KLOGR, i Katatonia stanno presentando il loro nuovo lavoro discografico: “Nightmares As Extensions Of The Waking State”.

La band svedese conta da sempre molti estimatori in Italia che non vedevano l’ora di ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album.
Tra i brani presenti in scaletta: “Thrice”, “The Liquid Eye”, “Wind Of No Change” e “In The Event Of”.
Ovviamente non sono mancati i brani più apprezzati del passato come per esempio “The Longest Year” oppure “Nephilim”.

Uno spettacolo di luci e ombre, nella classica atmosfera che solo i Katatonia hanno saputo creare negli anni. Assistere a un loro show è sempre un’esperienza da provare.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Katatonia a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Katatonia

KATATONIA: La Scaletta Del Concerto di Milano

Thrice
Soil’s Song
Rein
The Liquid Eye
Austerity
Leaders
Dead Letters
Nephilim
Wind Of No Change
The Longest Year
Old Heart Falls
July
Lethean
No Beacon To Illuminate Our Fall
In The Event Of
Forsaker

