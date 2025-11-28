KATATONIA + Evergrey + Klogr: foto e scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Luna La Chimia

I Katatonia, i grandi signori svedesi della malinconia, si sono esibiti ieri sera all’Alcatraz di Milano.

“Katatonia – UK & Europe Tour 2025” – Il Tour Nei Club

Insieme agli ospiti speciali Evergrey e gli italiani KLOGR, i Katatonia stanno presentando il loro nuovo lavoro discografico: “Nightmares As Extensions Of The Waking State”.

La band svedese conta da sempre molti estimatori in Italia che non vedevano l’ora di ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album.

Tra i brani presenti in scaletta: “Thrice”, “The Liquid Eye”, “Wind Of No Change” e “In The Event Of”.

Ovviamente non sono mancati i brani più apprezzati del passato come per esempio “The Longest Year” oppure “Nephilim”.

Uno spettacolo di luci e ombre, nella classica atmosfera che solo i Katatonia hanno saputo creare negli anni. Assistere a un loro show è sempre un’esperienza da provare.

“Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Katatonia a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

KATATONIA: La Scaletta Del Concerto di Milano

Thrice

Soil’s Song

Rein

The Liquid Eye

Austerity

Leaders

Dead Letters

Nephilim

Wind Of No Change

The Longest Year

Old Heart Falls

July

Lethean

No Beacon To Illuminate Our Fall

In The Event Of

Forsaker