DREAM THEATER: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival 2025

Foto di Luna La Chimia

I Dream Theater, la storica Progressive Metal band statunitense, si sono esibiti ieri sera al Lucca Summer Festival 2025.

“40Th Anniversary Tour 2025” – Il Tour in Italia

Dopo il grande successo dei concerti indoor di Milano e Roma, i Dream Theater sono tornati in Italia per un mini tour estivo.

Continuano così le celebrazioni per il loro “40th Anniversary Tour” e la presentazione del nuovo album “Parasomnia” uscito lo scorso Febbraio 2025.

Quindi, grazie a una scaletta strutturata in due atti, la band ha confermato ancora una volta il loro stile musicale e la solidità della formazione originale.

Il pubblico toscano ha cantato l’intero repertorio presentato da James LaBrie, voce principale dei Dream Theater dal 1991, facendo sentire il proprio calore alla band statunitense.

2 Luglio 2025 – Anfiteatro degli Scavi (Pompei)

4 Luglio 2025 – Teatro Antico (Taormina)

17 Luglio 2025 – Scalo Eventi Torino (Torino)

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Dream Theater a Lucca (o sfoglia la gallery qui sotto).

DREAM THEATER – La Scaletta Del Concerto Di Lucca



Prelude (Bernard Herrmann)

Orchestral Overture

Night Terror

Strange Déjà Vu

Through My Words

Fatal Tragedy

Panic Attack

Under a Glass Moon

Hollow Years

The Dark Eternal Night

As I Am

The Enemy Inside

Midnight Messiah

A Rite of Passage

Peruvian Skies

Take the Time

The Spirit Carries On

Pull Me Under