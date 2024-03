MELANIE MARTINEZ: ad Ottobre in concerto a Bologna e Milano per “The Trilogy Tour”

A grande richiesta Melanie Martinez torna in Italia con due nuove date. Il fenomeno multiplatino alt-pop che ha incantato il Forum di Milano nel 2023 con uno show illuminante, farà ritorno nel nostro paese venerdì 18 ottobre 2024 all’Unipol Arena di Bologna e sabato 19 ottobre 2024 al Forum di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3voNXVH

Le date italiane saranno il gran finale e chiuderanno la parte europea del The Trilogy Tour.

Il fenomeno multi-platino del pop alternativo Melanie Martinez ha presentato i piani per il suo tour di concerti più ambizioso. Il Trilogy Tour vedrà l’evoluzione dell’alter ego della Martinez “Cry Baby” eseguita dal vivo. Includerà i successi di tutti e tre i suoi album che hanno conquistato la Top 10: Cry Baby, K-12 e Portals, che hanno totalizzato oltre 14 miliardi di streaming in tutto il mondo. Il tour prenderà il via il 10 maggio 2024 alla Climate Pledge Arena di Seattle WA e visiterà le arene di tutto il Nord America fino a metà giugno. Tra i luoghi più importanti figurano luoghi storici come il Kia Forum di Inglewood, California (15 maggio), il Madison Square Garden di New York (5 giugno) e la Scotiabank Arena di Toronto (9 giugno).

Martinez – che ha recentemente concluso il suo acclamato PORTALS Tour, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo dall’estate scorsa fino a febbraio – sarà anche tra le star di spicco che si esibiranno in festival annuali come il Bonnaroo di Manchester, TN (15 giugno), il Lollapalooza di Chicago, IL (1-4 agosto) e l’Osheaga 2024 di Montreal, QC (2 agosto).

MELANIE MARTINEZ

THE TRILOGY TOUR

special guest:

MEN I TRUST

ELITA

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 UNIPOL ARENA – BOLOGNA

SABATO 19 OTTOBRE 2024 FORUM – MILANO