MELANIE MARTINEZ: le foto del concerto al Mediolanum Forum di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Il PORTALS Tour – che vedrà Melanie Martinez esibirsi esclusivamente nei panni della nuova creatura ultraterrena rinata del suo alter ego “Cry Baby” – sta attualmente facendo il pienone in tutto il Nord America, con date sold-out che proseguiranno fino a metà luglio. Il tour comprende anche spettacoli sold out a Città del Messico e Guadalajara questo ottobre, oltre al Live Out Festival di Monterrey.

Il tour celebra il recente arrivo del nuovo album di successo della Martinez, PORTALS. L’album è diventato il più alto debutto in classifica di Melanie nella Billboard 200 alla sua uscita all’inizio dell’anno, arrivando al numero 2 con 142.000 unità album equivalenti guadagnate nella prima settimana – il terzo debutto consecutivo della Martinez nella Top 10 della Billboard 200 e la più grande prima settimana per qualsiasi artista femminile solista nel 2023 fino ad ora.

PORTALS ha inoltre debuttato al primo posto delle classifiche Billboard “Current Alternative Albums”, “Current Pop Albums”, “Top Album Sales”, “Current Album Sales”, “Internet Albums”,”Digital Albums” e “Top Alternative/Rock Albums”, oltre ad aver debuttato al secondo posto della classifica “Top Vinyl Albums”.L’album, che ha fatto subito scalpore a livello mondiale, è stato il primo album di Martinez a debuttare al primo posto in Australia, oltre a raggiungere il primo posto in Nuova Zelanda, il secondo posto nel Regno Unito, il terzo posto in Canada e Irlanda e i primi dieci posti in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Spagna.

PORTALS include i singoli di successo “VOID” e “DEATH”, entrambi entrati nella storia come le prime canzoni originali della Martinez a debuttare nella “Hot 100” di Billboard. “DEATH” è accompagnato da un video cinematografico – diretto, concepito e disegnato dalla stessa Martinez – che ha raggiunto il primo posto nella classifica dei “Top Music Videos” di YouTube e vanta oggi oltre23 milioni di visualizzazioni ufficiali. Il brano è stato presentato per la prima volta con una serie di inquietanti clip che rivelavano la rinascita del personaggio di Martinez “Cry Baby”, scatenando rapidamente una frenesia di teorie e raccogliendo oltre 115 milioni di visualizzazioni su tutti i social.

