FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 1: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Il Firenze Rocks 2025, il festival musicale fiorentino divenuto negli anni un’eccellenza a livello mondiale, è tornato per una tre giorni di musica all’insegna del rock alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025” – La Prima Giornata

Il programma del 13 Giugno ha visto succedersi sul palco:

15.00 – Dirty Honey

16.00 – The Warning

17.15 – Rival Sons

18.45 – Falling In Reverse

20.45 – Guns’N’Roses

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Dirty Honey

I Dirty Honey sono una rock band di Los Angeles, California, formata nel 2017.

Il loro stile fonde le influenze del rock classico con un tocco moderno, ispirandosi a gruppi leggendari come Led Zeppelin, Aerosmith e Guns N’ Roses.

Noti per il loro sound ruvido e le performance dal vivo energiche, hanno attirato l’attenzione del pubblico con il singolo “When I’m Gone”, diventando la prima band non sotto contratto a raggiungere il primo posto nella classifica Mainstream Rock di Billboard.

Il loro album d’esordio omonimo è uscito nel 2021, seguito da Can’t Find the Brakes nel 2023, confermandoli come una delle nuove realtà più promettenti del rock contemporaneo.

Hanno aperto la prima giornata del Firenze Rocks.

Marc LaBelle dei Dirty Honey in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – The Warning



Le The Warning sono una rock band messicana formata dalle tre sorelle Villarreal. Dopo il successo virale della loro cover di “Enter Sandman”, hanno conquistato la scena internazionale con un sound potente tra hard rock e alternative.

Con album acclamati e live esplosivi, sono salite sul palco per infiammare il pubblico del festival.

Daniela “Dany” Villarreal Velez in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Rival Sons

I Rival Sons sono una delle band più acclamate nel panorama rock contemporaneo. Con il loro suono crudo e potente, che mescola blues, hard rock e soul, la band ha conquistato i palchi di tutto il mondo, condividendo il palco con leggende come Black Sabbath e Rolling Stones.

Con album premiati e successi come “Do Your Worst”, i Rival Sons continuano a spingere i limiti del rock, portando un’energia unica e un groove travolgente a ogni loro esibizione.

Jay Buchanan dei Rival Sons in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Falling In Reverse

I Falling In Reverse, capitanati dal carismatico Ronnie Radke, tornano con Popular Monster (2024), il loro primo album in sette anni.

Con il loro mix di metal, hip-hop e melodie intense, la band ha raggiunto il successo internazionale grazie a singoli come “ZOMBIFIED” e “Voices in My Head”.

La band ha attraversato numerosi ostacoli, ma grazie alla loro resilienza e alla presenza travolgente di Radke, hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. La performance dei Falling In Reverse è stata una vera e propria esperienza di energia pura e confessionalità, dove ogni canzone racconta una battaglia vinta.

Ronnie Radke dei Falling In Reverse in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Guns’N’Roses

I Guns N’ Roses sono nati a Los Angeles nella seconda metà degli anni ‘80. Hanno ridefinito il rock con un mix esplosivo di hard rock, glam e attitudine ribelle.

Il loro album di debutto, Appetite for Destruction (1987), è uno dei più venduti di sempre e contiene brani iconici come “Sweet Child O’ Mine” e “Welcome to the Jungle”.

Dopo anni di cambiamenti e reunion, la band continua a esibirsi in tutto il mondo con la formazione storica guidata da Axl Rose e Slash.

FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 1 – La Scaletta Del Concerto Dei Falling In Reverse



Prequel

Zombified

I’m Not A Vampire

Fuck You And All Your Friends

Bad Guy

Losing My Mind

Just Like You

No Fear

All My Life

Popular Monster

Voice In My Head

Ronald

Watch The World Burn