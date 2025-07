WOLFMOTHER + Dirty Honey: le foto e la scaletta del concerto al Comfort Festival 2025 a Cinisello Balsamo

Foto di Martina Fiore



Una serata da manuale del rock, di quelle che ti spettinano e ti lasciano la polvere negli occhi. Al Comfort Festival è andata in scena una doppietta incendiaria: Dirty Honey e Wolfmother, per un appuntamento che ha celebrato l’energia primordiale dell’hard rock, tra assoli sferraglianti, groove possenti e un pubblico in estasi.

DIRTY HONEY: il rock’n’roll è ancora giovane

Ad aprire le danze ci hanno pensato i Dirty Honey, band americana tra le più interessanti della nuova scena rock statunitense. Con un sound che affonda le radici nel blues e nel rock anni ’70, e un’attitudine che guarda dritta negli occhi Led Zeppelin, Aerosmith e Black Crowes, il quartetto guidato da Marc LaBelle ha scaldato il pubblico con brani tratti dall’ultimo album Can’t Find The Brakes!!, uscito nel 2023.

WOLFMOTHER: riff, chitarre e inni da stadio

Dopo l’apertura esplosiva dei Dirty Honey, tocca agli Wolfmother guidati da Andrew Stockdale portare l’arena al punto di ebollizione. La storica formazione australiana – tra cambi di line-up e lunghi silenzi – torna in grande forma con un set che è una vera dichiarazione d’amore per il rock classico.

Il concerto è un viaggio tra i riff sabbathiani di Colossal, le cavalcate di Woman e White Unicorn, e le nuove vibrazioni di Rock Out e Midnight Train. Ma è nella parte finale che la magia esplode: Stockdale, tra una citazione e l’altra ai The Doors (con Alabama Song, Love Me Two Times e Roadhouse Blues), chiama sul palco Marc LaBelle per una tripletta finale che manda in delirio il pubblico: Rock and Roll (Led Zeppelin), Whole Lotta Rosie (AC/DC) e la conclusiva Joker & The Thief, cavallo di battaglia immortale

WOLFMOTHER – la scaletta del concerto di Milano

Dimension

Woman

Rock Out

White Unicorn

Midnight Train

Apple Tree

Where Eagles Have Been

Colossal

California Queen

Pyramid

Mind’s Eye

Vagabond

Gypsy Caravan

Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors cover) (played by the drummer alone and sung by Andrew and the crowd)

Roadhouse Blues (The Doors cover)

Love Me Two Times (The Doors cover)

Rock and Roll (Led Zeppelin cover) (with Marc LaBelle)

Whole Lotta Rosie (AC/DC cover) (with Marc LaBelle)

Joker & the Thief (with Marc LaBelle)