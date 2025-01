QUEEN AT THE OPERA: foto del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

QUEEN AT THE OPERA, il più grande omaggio ai Queen mai realizzato, è tornato nei teatri di tutta Italia e ieri sera ha fatto tappa a Firenze.

“Queen At The Opera – 10th Anniversary Tour 2025” – Il Tour Nei Teatri

È ritornato nei teatri più importanti d’Italia “QUEEN AT THE OPERA”, lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei Queen.

Sul palco ben 30 musicisti ad accompagnare le grandi voci di Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri, Francesco Montori, Federica Morra e del soprano lirico Giada Sabellico.

Lo spettacolo è nato da un’idea del produttore musicale nonchè direttore artistico Simone Scorcelletti e, dal suo esordio nel 2015, ha raccolto standing ovation e registrato sold out in Italia e in Europa.

Classici indimenticabili e senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites The Dust” sono stati i protagonisti assoluti dello show diretto dal Maestro Piero Gallo, in cui il pubblico è diventato parte integrante di un’esperienza unica.



Uno spettacolo di rilievo artistico e culturale che ha reso omaggio alla band londinese che ha fatto la storia, in cui si incontrano la musica sinfonica e il rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena un suggestivo visual show, che ha emozionato e coinvolto a pieno il pubblico fiorentino.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Queen At The Opera a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

QUEEN AT THE OPERA – La Scaletta Del Tour



One Vision

A Kind Of Magic

Headlong

Killer Queen/Bycicle Race

In My Defence

The Fallen Priest

Tie Your Mother Down

Hammer To Fall

Who Wants To Live Forever

It’s A Hard Life

Barcelona

No One But You

Don’t Stop Me Now

Innuendo

Guide Me Home

How Can I Go On

I Want It All

Love Of My Life

I Want To Break Free

Another One Bites The Dust

Under Pressure

The Show Must Go On

Crazy Little Thing Called Love

Bohemian Rhapsody

Radio Ga Ga

Friends Will Be Friends

We Will Rock You

We Are The Champions

Somebody To Love