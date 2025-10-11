OLLY: le foto e la scaletta del concerto dell’Unipol Forum di Assago (MI)

Foto e articolo di Davide Merli

C’era un’energia speciale nell’aria, di quelle che si respirano solo nelle grandi occasioni. E quella di stasera, per Olly e per il suo pubblico, è stata senza dubbio una serata da cerchiare in rosso sul calendario. Un ritorno trionfale a Milano, il terzo in meno di un anno, che segna una crescita esponenziale: dalle atmosfere del Fabrique all’abbraccio estivo dell’Ippodromo, fino alla consacrazione di oggi, il debutto al Unipol Forum di Assago (MI).

Un traguardo celebrato nel migliore dei modi: un travolgente sold out che conferma il legame fortissimo tra l’artista genovese e la città. Migliaia di voci, un’attesa febbrile e l’emozione palpabile di chi sa di essere testimone di un momento importante. Con queste premesse, Olly si è presentato sul palco più importante della sua carriera fino ad ora, pronto a trasformare il palazzetto in un club a cielo aperto, un luogo dove far cantare, ballare e sudare una generazione che nelle sue canzoni ha trovato un riflesso delle proprie vite. Una festa annunciata, che promette di essere ricordata a lungo

OLLY – La scaletta del concerto dell’ Unipol Forum di Assago (MI)