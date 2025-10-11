Connect with us

Reportage Live

OLLY: le foto e la scaletta del concerto dell’Unipol Forum di Assago (MI)

Published

Olly in concerto all’Unipol Forum di Assago (MI). Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Foto e articolo di Davide Merli

C’era un’energia speciale nell’aria, di quelle che si respirano solo nelle grandi occasioni. E quella di stasera, per Olly e per il suo pubblico, è stata senza dubbio una serata da cerchiare in rosso sul calendario. Un ritorno trionfale a Milano, il terzo in meno di un anno, che segna una crescita esponenziale: dalle atmosfere del Fabrique all’abbraccio estivo dell’Ippodromo, fino alla consacrazione di oggi, il debutto al Unipol Forum di Assago (MI).

Un traguardo celebrato nel migliore dei modi: un travolgente sold out che conferma il legame fortissimo tra l’artista genovese e la città. Migliaia di voci, un’attesa febbrile e l’emozione palpabile di chi sa di essere testimone di un momento importante. Con queste premesse, Olly si è presentato sul palco più importante della sua carriera fino ad ora, pronto a trasformare il palazzetto in un club a cielo aperto, un luogo dove far cantare, ballare e sudare una generazione che nelle sue canzoni ha trovato un riflesso delle proprie vite. Una festa annunciata, che promette di essere ricordata a lungo

Clicca qui per vedere le foto di Olly all’Unipol Forum di Assago (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

Olly

OLLY – La scaletta del concerto dell’ Unipol Forum di Assago (MI)

  1. È festa
  2. L’anima balla
  3. Polvere
  4. Il brivido della vita
  5. Una vita
  6. Un’altra volta
  7. Paranoie
  8. A noi non serve far l’amore
  9. Occhi color male
  10. La lavatrice si è rotta
  11. A squarciagola
  12. Canto alla luna
  13. Quando piove
  14. L’amore va
  15. Bianca
  16. Sopra la stessa barca
  17. Come noi non c’è nessuno
  18. Depresso fortunato
  19. Scarabocchi
  20. Quei ricordi là
  21. Fammi morire
  22. Noi che
  23. Balorda nostalgia
  24. I cantieri del Giappone
  25. Questa domenica
  26. Buon trasloco
  27. Così così
  28. Il campione
  29. Devastante
  30. Menomale che c’è il mare
  31. Il pescatore (F. De Andrè)
