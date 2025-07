ALICE COOPER: lo shock rock conquista Bologna

Martedì 8 luglio 2025, Alice Cooper ha fatto tappa unica in Italia con il suo spettacolo teatrale e disturbante al Sequoie Music Park di Bologna, regalando ai fan italiani una serata a metà tra un concerto rock e un incubo vintage splendidamente orchestrato.

Con oltre 60 anni di carriera, Alice Cooper si conferma non solo icona assoluta del rock mondiale, ma anche instancabile performer: sei mesi l’anno “on the road” per portare il suo show a nuovi e vecchi fan, senza perdere mai mordente. Quello di Bologna è stato uno spettacolo esplosivo con tutto l’armamentario che ha reso celebre il padre dello shock rock.

Ad accompagnarlo una band affiatatissima: Nita Strauss (chitarra), Ryan Roxie (chitarra), Chuck Garric (basso), Tommy Henriksen (chitarra), Glen Sobel (batteria). Un gruppo che suona come una macchina da guerra, guidata dalla voce di Alice, sempre graffiante e teatrale.

Durante il live spazio ai classici intramontabili, alternati ai brani più recenti. Ed Alice non si ferme: il 25 luglio esce infatti il nuovo album “The Revenge of Alice Cooper“, che segna anche il ritorno in studio della band originale, con ospiti come Robby Krieger dei Doors e addirittura un contributo postumo del chitarrista Glen Buxton.

Clicca qui per vedere le foto di Alice Cooper in concerto a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

ALICE COOPER – la scaletta del tour 2025

Lock Me Up (Intro)

Welcome to the Show

No More Mr. Nice Guy

I’m Eighteen

Under My Wheels

Bed of Nails

Billion Dollar Babies

Snakebite

Be My Lover

Lost in America

He’s Back (The Man Behind the Mask)

Hey Stoopid

Drum Solo (Glen Sobel) (played a portion of Black Juju)

Welcome to My Nightmare

Cold Ethyl

Go to Hell

Poison

Guitar Solo (Nita Strauss)

Black Widow Jam

Ballad of Dwight Fry

Killer (band only)

I Love the Dead (Band only)

School’s Out (with snippets of “Another Brick in the Wall” and band introductions)

Encore:

Feed My Frankenstein