THE LOTTERY WINNERS + RUT!: le foto e la scaletta del concerto al Circolo ARCI Bellezza di Milano

Foto di Martina Fiore



Tre album all’attivo e collaborazioni con artisti del calibro di Tom Jones, Paul Weller e Kaiser Chiefs fra i tanti. I Lottery Winners hanno già avuto modo di conoscere il pubblico italiano aprendo la tappa tricolore del tour mondiale dei Nickelback e questa volta tornano a gran voce in qualità di headliner per un unico show nel nostro paese nel 2025. Non fatevi sfuggire l’occasione di assistere allo spettacolo di un vero e proprio astro nascente dell’indie pop internazionale.

SUPPORT: RUT!

I RUT! sono un trio alternative rock con sede a Milano, che mescola nel proprio suono eclettico elementi di new wave, post-punk, grunge, stoner: le loro esibizioni dal vivo sono note per la forte energia frenetica, la palpabile chimica tra i membri della band e il loro look “stylish”. La band è composta da Xina (batteria, multipad, voce principale), Inn (basso e voce) e Sol (chitarra e voce): nel giro di breve tempo hanno suonato in numerosi locali e festival, condividendo il palco con artisti di spicco come The Hives e Leader of Down.

Clicca qui per vedere le foto dei The Lottery Winners a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE LOTTERY WINNERS: la scaletta del concerto di Milano

Worry The Meaning of Life Sertraline Superpower You Again How You Remind Me (Nickelback cover) You’re Not Alone UFO Favourite Flavour Letter to Myself Much Better Folsom Prison Blues (Johnny Cash cover) Start Again

BIS