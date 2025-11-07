Connect with us

AS I LAY DYING : un concerto per ripartire dalle macerie

As I Lay Dying in concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Foto e articolo a cura di Davide Merli

Ieri sera, giovedì 6 novembre 2025, il Live Club di Trezzo sull’Adda ha ospitato l’unica data italiana del tour celebrativo per il 20° anniversario di Shadows Are Security degli As I Lay Dying. L’evento è stato un crocevia tra la storia controversa della band e un futuro musicalmente potente. La serata è stata aperta senza compromessi dai messicani Deathmask, che hanno riversato sul pubblico un death metal brutale e viscerale, con chiari riferimenti a colossi sudamericani come Krisiun, Brujeria e Sepultura, preparando il terreno con un muro di suono intransigente.

Nonostante l’alta qualità della performance, la risposta del pubblico in termini di presenze è apparsa piuttosto tiepida per un nome del calibro degli As I Lay Dying. Questa affluenza ridotta è probabilmente frutto di diversi fattori: la problematica cancellazione della data di Milano, l’insolita scelta di girare con un solo supporter (anziché il classico “pacchetto” metalcore da 3 o 4 band di buon livello) e, soprattutto, il traumatico scioglimento del gruppo a pochi giorni dall’inizio del tour, avvenuto in contemporanea o in prossimità dell’uscita del nuovo disco. Tale concomitanza di eventi ha generato incertezza e disorientamento tra i fan.

Il fattore dominante sul palco è stata, infatti, la formazione quasi interamente rinnovata. L’unica figura rimasta del passato è Tim Lambesis, circondato da musicisti di alto calibro come Chris Clancy, il nuovo bassista, cantante e produttore che ha saputo ben figurare e ha garantito la perfetta riuscita dei clean vocals melodici. Nonostante il fardello emotivo delle loro vicende, la performance è stata di altissima potenza: Lambesis si è dimostrato, come sempre, una macchina: potente, inarrestabile e carismatica, con un growl e uno scream in forma vocale perfetta. La nuova band ha mostrato una precisione chirurgica inaspettata.

Il concerto ha rispettato una studiata struttura in tre atti: è partito con cinque brani estratti dalla discografia non legati all’album, per scaldare subito la folla. Il momento clou è arrivato con l’esecuzione integrale e impeccabile di Shadows Are Security. Il pubblico è esploso sui riff melodici e i breakdown di brani come “Confined” e “The Darkest Nights”, prima della chiusura con un tris di hit memorabili che ha mandato in delirio il Live Club.

In definitiva, gli As I Lay Dying hanno dimostrato di essere ancora una forza della natura sul palco, grazie alla potenza della performance e alla competenza della nuova line-up. Tim ora è da solo, circondato da session-man, e deve di nuovo ripartire da zero per ricostruire la fiducia e la base di fan. Un compito reso ancora più arduo dal fatto che deve ricostruire tutto attorno alle macerie che ha creato lui stesso con le sue azioni passate e le recenti rotture. La grande domanda che rimane nell’aria, dopo questa intensa e catartica serata, è: ce la farà di nuovo a riprendersi lo scettro di re del metalcore? Solo il tempo, le sue future scelte e la ricezione del nuovo disco potranno dirlo.

Clicca qui per vedere le foto degli As I Lay Dying al Live Club di Trezzo sull’Adda (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

As I Lay Dying

AS I LAY DYING – La scaletta del concerto di Milano

  • Blinded
  • 94 Hours
  • Burden
  • A Greater Foundation
  • Parallels
  • -Shadows Are Security
  • Meaning in Tragedy (con Jam intro)
  • Confined
  • Losing Sight
  • The Darkest Nights
  • Empty Hearts
  • Reflection
  • Repeating Yesterday
  • Through Struggle
  • The Darkest Nights (versione Piano)
  • Separation
  • Nothing Left
  • The Sound of Truth
  • My Own Grave
