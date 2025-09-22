ROMINA FALCONI + Peperita: foto e scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Luna La Chimia

Romina Falconi, una delle cantautrici più capaci del panorama italiano, si è esibita ieri sera ai Magazzini Generali di Milano.

“Rottincuore Live 2025” – Il Tour nei Club

Romina Falconi si è esibita ieri sera a Milano con la sua band, “I Disumani”, per la serata conclusiva del suo “Rottincuore Live 2025”. Con questo tour, la cantautrice di Torpignattara, ha fatto conoscere il suo nuovo album “Rottincuore” al suo pubblico.

Infatti è stato dato grande spazio ai brani contenuti nel nuovo lavoro della Falconi ma ormai già diventati tormentoni come “Sono Felice”, “Magari Muori” e “Io Ti Includo”.

Tuttavia non sono mancate anche le hit del passato cantate a gran voce dal pubblico milanese quali “Ringrazia Che Sono Una Signora”, “Troppo Tardi” e “Vuoi L’ Amante”.

Inoltre è stato previsto un momento acustico in cui è stato fatto un ulteriore salto nel passato discografico della cantautrice e anche momento a cappella con un medley di brani cantati insieme al pubblico.

Uno show durato quasi due ore in cui Romina ha alternato canzoni a racconti personali, battute e riflessioni. Passando da momenti intimi ad altri più spensierati, in un dialogo costante col proprio pubblico, l’atmosfera creata è stata unica.

Ad aprire il concerto Peperita, nota Drag Queen e finalista di Bake Off 2021. Con due parentesi musicali e un piccolo monologo ha trasformato l’attesa del concerto in puro divertimento.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Romina Falconi a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ROMINA FALCONI: La Scaletta del Concerto a Milano

Rottincuore Lacrimosa

Le 5 Fasi Del Dolore

Anima

Ho Già I Problemi Miei

Incendio Doloroso

Troppo Tardi

Cadono Saponette

Vuoi L’ Amante

Maria Gasolina

Ti Maledico

Medley: Circe – Lista Nera – Playboy – Viva Lei

Prossimo Amore – Suora – Lupo (a cappella feat. pubblico)

Zona Cesarina

SexTape

Nessuno Ti Ama

Ringrazia Che Sono Una Signora

Magari Muori

La Solitudine Di Una Regina

Disturbo Ossessivo

Sono Felice

