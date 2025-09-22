Connect with us

ROMINA FALCONI + Peperita: foto e scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Romina Falconi ha concluso il suo “Rottincuore Live 2025” nel capoluogo lombardo tra risate, momenti di riflessione e abbracci col suo amato pubblico

Published

Romina Falconi - Magazzini Generali Milano 2025

Foto di Luna La Chimia

Romina Falconi, una delle cantautrici più capaci del panorama italiano, si è esibita ieri sera ai Magazzini Generali di Milano.

“Rottincuore Live 2025” – Il Tour nei Club

Romina Falconi si è esibita ieri sera a Milano con la sua band, “I Disumani”, per la serata conclusiva del suo “Rottincuore Live 2025”. Con questo tour, la cantautrice di Torpignattara, ha fatto conoscere il suo nuovo album “Rottincuore” al suo pubblico.

Infatti è stato dato grande spazio ai brani contenuti nel nuovo lavoro della Falconi ma ormai già diventati tormentoni come “Sono Felice”, “Magari Muori” e “Io Ti Includo”.
Tuttavia non sono mancate anche le hit del passato cantate a gran voce dal pubblico milanese quali “Ringrazia Che Sono Una Signora”, “Troppo Tardi” e “Vuoi L’ Amante”.
Inoltre è stato previsto un momento acustico in cui è stato fatto un ulteriore salto nel passato discografico della cantautrice e anche momento a cappella con un medley di brani cantati insieme al pubblico.

Uno show durato quasi due ore in cui Romina ha alternato canzoni a racconti personali, battute e riflessioni. Passando da momenti intimi ad altri più spensierati, in un dialogo costante col proprio pubblico, l’atmosfera creata è stata unica.

Ad aprire il concerto Peperita, nota Drag Queen e finalista di Bake Off 2021. Con due parentesi musicali e un piccolo monologo ha trasformato l’attesa del concerto in puro divertimento.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Romina Falconi a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Romina Falconi

ROMINA FALCONI: La Scaletta del Concerto a Milano

Rottincuore Lacrimosa
Le 5 Fasi Del Dolore
Anima
Ho Già I Problemi Miei
Incendio Doloroso
Troppo Tardi
Cadono Saponette
Vuoi L’ Amante
Maria Gasolina
Ti Maledico
Medley: Circe – Lista Nera – Playboy – Viva Lei
Prossimo Amore – Suora – Lupo (a cappella feat. pubblico)
Zona Cesarina
SexTape
Nessuno Ti Ama
Ringrazia Che Sono Una Signora
Magari Muori
La Solitudine Di Una Regina
Disturbo Ossessivo
Sono Felice

