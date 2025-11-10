Connect with us

SIMPLY RED: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

I Simply Red conquistano il Mandela Forum di Firenze nell’ultima data italiana del loro tour

Published

Simply Red - Mick Hucknall - 40th Anniversary Tour - Nelson Mandela Forum - Firenze - 2025

Foto di Luna La Chimia

I Simply Red, la celebre band pop soul britannica, si sono esibiti ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“40th Anniversary Tour 2025” – Il Tour nei Palasport

I Simply Red, dopo le date di Padova e Milano, hanno conquistato anche il pubblico fiorentino.
Il concerto rientra nel tour attuale che celebra i loro quaranta anni di carriera.

La scaletta di questi spettacoli è un viaggio tra i brani più iconici della band tra i quali “If You Don’t Know Me By Now”, “Stars”, “Say You Love Me”, “The Right Thing” e tanti altri.

Il tour prosegue per le ultime date europee in Belgio, Olanda e Francia.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Simply Red a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Simply Red

SIMPLY RED: La Scaletta del Concerto di Firenze

Sad Old Red
Jericho
Money’s Too Tight (To Mention) (The Valentine Brothers cover)
The Right Thing
A New Flame
It’s Only Love Doing Its Thing (Barry White cover)
You’ve Got It
Enough
If You Don’t Know Me by Now (Harold Melvin & The Blue Notes cover)
For Your Babies
Stars
Thrill Me
Say You Love Me (Blue cover)
The Air That I Breathe (Albert Hammond cover)
You Make Me Feel Brand New (The Stylistics cover)
Fake (radio mix version)
Sunrise
Fairground
Something Got Me Started
Holding Back the Years (The Frantic Elevators cover)

