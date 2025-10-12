ONE REPUBLIC: guarda le foto e scopri la scaletta dei concerti di Bologna (Unipol Arena) e Milano (Unipol Forum)

Foto di Giulia Troncon e Katarina Dzolic

Gli OneRepublic, una delle pop rock band più amate del panorama internazionale, hanno infiammato l’Italia con due concerti indimenticabili: venerdì 10 ottobre all’Unipol Arena di Bologna e sabato 11 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

Le due date italiane, hanno rappresentato una tappa fondamentale del tour mondiale “Escape to Europe”, che porterà Ryan Tedder e compagni nelle principali arene europee fino a novembre 2025.

Un ritorno atteso, tra emozione e perfezione pop

Sul palco, Ryan Tedder – voce, produttore e mente creativa della band – ha guidato i fan in un viaggio lungo quasi vent’anni di successi. Da Apologize a Counting Stars, da Stop and Stare a Love Runs Out, fino alle nuove hit I Ain’t Worried (colonna sonora del film Top Gun: Maverick) e I Don’t Wanna Wait, realizzata con David Guetta.

L’energia della band è stata travolgente, sostenuta da una produzione visiva spettacolare, luci dinamiche e arrangiamenti che hanno trasformato i brani in esperienze collettive. Tra momenti di pura adrenalina e ballad intense come Let’s Hurt Tonight e I Lived, i OneRepublic hanno ribadito la loro capacità di unire la scrittura d’autore al pop più sofisticato.

ONEREPUBLIC: la scaletta dei concerti di Milano e Bologna

MAIN STAGE

Feel Again Kids Good Life RUNAWAY Singapore Secrets Rescue Me Run Stop and Stare

B STAGE

Life in Color Something I Need Let’s Hurt Tonight West Coast Halo Bleeding Love

MAIN STAGE

Lose Somebody Apologize Can’t Stop I Need Your Love I Ain’t Worried Sunshine Love Runs Out I Lived

BIS