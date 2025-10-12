ONE REPUBLIC: guarda le foto e scopri la scaletta dei concerti di Bologna (Unipol Arena) e Milano (Unipol Forum)

Foto di Giulia Troncon e Katarina Dzolic
Gli OneRepublic, una delle pop rock band più amate del panorama internazionale, hanno infiammato l’Italia con due concerti indimenticabili: venerdì 10 ottobre all’Unipol Arena di Bologna e sabato 11 ottobre all’Unipol Forum di Milano.
Le due date italiane, hanno rappresentato una tappa fondamentale del tour mondiale “Escape to Europe”, che porterà Ryan Tedder e compagni nelle principali arene europee fino a novembre 2025.
Un ritorno atteso, tra emozione e perfezione pop
Sul palco, Ryan Tedder – voce, produttore e mente creativa della band – ha guidato i fan in un viaggio lungo quasi vent’anni di successi. Da Apologize a Counting Stars, da Stop and Stare a Love Runs Out, fino alle nuove hit I Ain’t Worried (colonna sonora del film Top Gun: Maverick) e I Don’t Wanna Wait, realizzata con David Guetta.
L’energia della band è stata travolgente, sostenuta da una produzione visiva spettacolare, luci dinamiche e arrangiamenti che hanno trasformato i brani in esperienze collettive. Tra momenti di pura adrenalina e ballad intense come Let’s Hurt Tonight e I Lived, i OneRepublic hanno ribadito la loro capacità di unire la scrittura d’autore al pop più sofisticato.
Clicca qui per vedere le foto dei OneRepublic a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto
Clicca qui per vedere le foto dei OneRepublic a Milano o sfoglia la gallery qui sotto
ONEREPUBLIC: la scaletta dei concerti di Milano e Bologna
MAIN STAGE
- Feel Again
- Kids
- Good Life
- RUNAWAY
- Singapore
- Secrets
- Rescue Me
- Run
- Stop and Stare
B STAGE
- Life in Color
- Something I Need
- Let’s Hurt Tonight
- West Coast
- Halo
- Bleeding Love
MAIN STAGE
- Lose Somebody
- Apologize
- Can’t Stop
- I Need Your Love
- I Ain’t Worried
- Sunshine
- Love Runs Out
- I Lived
BIS
- Counting Stars
- I Don’t Wanna Wait
- Calling (Lose My Mind)
- If I Lose Myself