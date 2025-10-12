Connect with us

ONE REPUBLIC: guarda le foto e scopri la scaletta dei concerti di Bologna (Unipol Arena) e Milano (Unipol Forum)

OneRepublic in concerto a MIlano e Bologna, le foto e la scaletta dei live.

OneRepublic in concerto all'Unipol Arena di Bologna Ottobre 2025
OneRepublic in concerto all'Unipol Arena di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Gli OneRepublic, una delle pop rock band più amate del panorama internazionale, hanno infiammato l’Italia con due concerti indimenticabili: venerdì 10 ottobre all’Unipol Arena di Bologna e sabato 11 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

Le due date italiane, hanno rappresentato una tappa fondamentale del tour mondiale “Escape to Europe”, che porterà Ryan Tedder e compagni nelle principali arene europee fino a novembre 2025.

Un ritorno atteso, tra emozione e perfezione pop

Sul palco, Ryan Tedder – voce, produttore e mente creativa della band – ha guidato i fan in un viaggio lungo quasi vent’anni di successi. Da Apologize a Counting Stars, da Stop and Stare a Love Runs Out, fino alle nuove hit I Ain’t Worried (colonna sonora del film Top Gun: Maverick) e I Don’t Wanna Wait, realizzata con David Guetta.

L’energia della band è stata travolgente, sostenuta da una produzione visiva spettacolare, luci dinamiche e arrangiamenti che hanno trasformato i brani in esperienze collettive. Tra momenti di pura adrenalina e ballad intense come Let’s Hurt Tonight e I Lived, i OneRepublic hanno ribadito la loro capacità di unire la scrittura d’autore al pop più sofisticato.

OneRepublic

OneRepublic

ONEREPUBLIC: la scaletta dei concerti di Milano e Bologna

MAIN STAGE

  1. Feel Again
  2. Kids
  3. Good Life
  4. RUNAWAY
  5. Singapore
  6. Secrets
  7. Rescue Me
  8. Run
  9. Stop and Stare

B STAGE

  1. Life in Color
  2. Something I Need
  3. Let’s Hurt Tonight
  4. West Coast
  5. Halo
  6. Bleeding Love

MAIN STAGE

  1. Lose Somebody
  2. Apologize
  3. Can’t Stop
  4. I Need Your Love
  5. I Ain’t Worried
  6. Sunshine
  7. Love Runs Out
  8. I Lived

BIS

  1. Counting Stars
  2. I Don’t Wanna Wait
  3. Calling (Lose My Mind)
  4. If I Lose Myself
