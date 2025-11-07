Johnny Marr e i suoi dieci anni di carriera solista racchiusi in una serata al Fabrique di Milano

Articolo e foto di Martina Fiore

Il 6 novembre 2025, il Fabrique di Milano ha accolto il talento indiscusso di Johnny Marr. In questa tappa del suo tour europeo il palco si è trasformato in un vero santuario della musica alternative. Qui, la chitarra e la voce di Marr hanno intrecciato storie, emozioni e ricordi, rendendo unico il concerto. La serata ha celebrato non solo il passato iconico degli Smiths, ma anche la vitalità creativa e il carisma di uno degli artisti più influenti della scena britannica.

La scaletta, d’altra parte, ha saputo bilanciare sapientemente i classici degli Smiths. Vere e proprie pietre miliari come “There Is a Light That Never Goes Out” e “How Soon Is Now?” si sono affiancati a brani tratti dalla carriera solista di Marr. In questo modo, il suo stile inconfondibile ha permeato ogni pezzo, vecchio o nuovo che sia. Particolarmente apprezzate, inoltre, sono state le interpretazioni energiche e mai nostalgiche, sempre cariche di vitalità.

Tra gli elementi scenici più suggestivi, spiccava una palla da discoteca anni ’80. Infatti, rifrangeva la luce in modo unico e disseminava bagliori e colori su tutto il pubblico. Questo tocco visivo ha quindi contribuito a rendere l’ambiente ancora più immersivo, amalgamando la musica a un gioco di luci che sembrava quasi raccontare la storia stessa della new wave britannica.

Marr, però, non si è limitato a suonare. Infatti, ha interagito con il pubblico tra una canzone e l’altra, sapendo coinvolgere i presenti con ironia. Momenti come la simpatica domanda rivolta al pubblico — “volete che suoni Wonderwall?” — oppure i tanti riferimenti agli anni giovanili degli Smiths hanno strappato applausi e sorrisi. Questi momenti hanno cementato il legame con un pubblico che lo sente protagonista di quella storia, non solo come chitarrista ma come artista totale.

Alla fine della serata, quindi, si ha la consapevolezza che il concerto non è stato solo una semplice esibizione. Si è trattato, infatti, di un vero e proprio tuffo nella storia della musica inglese. Questo è stato possibile grazie a un musicista che ha saputo innovare senza mai tradire la sua essenza. La presenza scenica, la bravura tecnica e la capacità di raccontarsi tra una nota e l’altra hanno reso la serata con Johnny Marr a Milano indimenticabile.

In un’epoca in cui l’autenticità spesso si perde tra schermi e algoritmi, Johnny Marr riesce ancora a dimostrare che la musica è prima di tutto condivisione. Essa è una scintilla che illumina la memoria collettiva e un ponte tra generazioni. Chi ha vissuto questo concerto esce dal Fabrique con la certezza che certi artisti non sono soltanto testimoni della storia musicale. Piuttosto, la incarnano, la rinnovano e la fanno brillare, sera dopo sera.

Clicca qui o sfoglia la gallery qui sotto per scoprire le foto del concerto di Johnny Marr – Fabrique di Milano, 06 Novembre 2025

Scopri la Setlist del concerto del 06/11/2025 @Milano – Fabrique di Johnny Marr

GENERATE GENERATE

PANIC

ARMATOPIA

NEW TOWN VELOCITY

SPIRIT POWER & SOUL

IT’S TIME

HI HELLO

CHARMING MAN

SOMEWHERE

PLEASE PLEASE PLEASE

SPIN

WALK INTO THE SEA

BIGMOUTH STRIKES

EASY MONEY

HOW SOON IS NOW

GETTING AWAY WITH IT

(Encore)

THE PASSENGER

STOP ME

OPHELIA

THERE’S A LIGHT THAT NEVER GOES OUT