WAVE TO EARTH: le foto del concerto al Fabrique di Milano

La band coreana Wave to Earth arriva in Italia con un unico appuntamento al Fabrique di Milano. Producono indie pop con un suono lo-fi basato su un drumming jazz, creando un senso unico delle stagioni e un’atmosfera sognante nella musica. Con il motto principale “All Self-made”, tutte le registrazioni, i missaggi e le masterizzazioni sono effettuate direttamente dai membri della band, che dirigono anche l’intero settore artistico, come la grafica dell’album, i video e la moda.

Con sede a Seoul, Corea del Sud, i Wave to Earth sono una band di tre membri composta dal cantautore Daniel Kim, dal batterista Dong Kyu Shin e dal bassista John Cha. I Wave to Earth hanno debuttato con il singolo ‘wave’ nel 2019, seguito dagli EP ‘wave 0.01’ e ‘summer flows 0.02’. Dopo essersi uniti all’etichetta ‘Wavy Seoul’, hanno pubblicato il loro attesissimo primo album completo nell’aprile 2023, intitolato “0.1 flaws and all”. L’album presenta una raccolta di 14 brani accattivanti, ognuno dei quali testimonia l’evoluzione artistica della band. Un brano di spicco, “bad”, è stato inserito al primo posto della classifica “Viral 50 – Global” di Spotify, sottolineando il loro fascino globale. In un’emozionante successione di eventi, i “wave to earth” hanno intrapreso il loro primo tour mondiale “flaws and all”. Facendo registrare il tutto esaurito, spettacolo dopo spettacolo, in America, in Europa e in Asia.

Nel settembre del 2024, i Wave to Earth hanno pubblicato il loro ultimo album, “play with earth! 0.03”, che ha raccolto ampi consensi da parte degli ascoltatori, debuttando al 5° posto della classifica Global Top Debut Album di Spotify. Dopo l’uscita dell’album, la band ha intrapreso il suo “0.03 world tour”, che ha registrato il tutto esaurito in Nord America. Il tour proseguirà in Europa, Asia e Sud-Est asiatico, consolidando ulteriormente l’influenza globale della band. Le loro esibizioni dal vivo continuano a risuonare profondamente con i fan.

Il nome Wave to Earth rivela il desiderio della band di “diventare la nuova onda” e di espandere il proprio universo in tutto il mondo.

