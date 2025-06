I THE THE infiammano Tener-a-mente: fotogallery e scaletta del concerto

Si sono esibiti ieri sera, sabato 28 giugno, i THE THE di Matt Johnson, che hanno proposto dal vivo i brani del nuovo album Ensoulment, alternandoli ai grandi classici che hanno consacrato la band come una delle realtà più influenti degli anni Ottanta. Dopo oltre 25 anni di assenza dall’Italia, hanno scelto il palco del Festival Tener-a-mente per la loro unica data italiana del tour mondiale, offrendo un live attesissimo e coinvolgendo il pubblico con l’energia e l’intensità della loro performance.

“Non ci sono mai stato ma ne hanno parlato in tanti, diverse persone mi hanno detto che è un posto meraviglioso, quindi sono davvero felice di avere l’occasione di esibirmi in un luogo così prestigioso”, aveva dichiarato il frontman in un’intervista qualche mese fa. E questa sera, l’anfiteatro si è confermato all’altezza delle aspettative: la sua atmosfera unica e la suggestiva cornice del lago hanno reso la serata indimenticabile, suggellando un ritorno molto atteso, accolto con entusiasmo da un pubblico fedele e appassionato.

Realtà visionaria della scena post-punk, i THE THE hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di fondere sonorità diverse. Musicalmente influenzati dal blues, si distinguono per testi profondi, intimi e intensi, con un forte focus sull’introspezione, in uno spettacolo coinvolgente e raffinato.

Clicca qui per vedere le foto dei The The in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale oppure sfoglia la gallery qui sotto

THE THE – la scaletta del concerto

Cognitive dissident

Sweet bird of truth

Armageddon days

Heartland

Kissing the ring

Some days…

Beat (en) generation

Love is stronger

Where do we go when we die?

Risin above the need

Icing up

Slow emotion replay

This is the day

Sinking feeling

Dogs of lust

Waiting for tomorrow

Infected

Lonely planet

Uncertain smile

Giant