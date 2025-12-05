Connect with us

Oneus: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

I ONEUS in concerto a Milano con il loro H_Our, Us Tour a dicembre 2025

Published

Oneus in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto e articolo di Alessia Belotti

Ieri sera 4 dicembre 2025 il k-pop è tornato a Milano con il concerto dei ONEUS. Per la gioia dei loro fan, i TO MOON (투문), la boy band sudcoreana si è esibita per la prima volta nel nostro paese portando sul palco alcuni tra i loro successi più famosi.
  

Chi sono i Oneus?

I Oneus hanno debuttato il 9 gennaio 2019 sotto l’etichetta RBW Entertainment. Il gruppo ha attualmente quattro membri: Leedo, Keonhee, Hwanwoong e Xion. Seoho, classe 1996, si è arruolato quasi un anno fa nell’esercito e non sarà congedato prima dell’estate prossima (la Corea del Sud ha tuttora la leva militare obbligatoria per tutti gli uomini tra i 18 e i 30 anni). Il loro album di debutto “LIGHT US” ha raggiunto la vetta delle classifiche degli album k-pop su iTunes negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Canada. In questi sei anni i ragazzi hanno rilasciato album e singoli di successo sia come gruppo che come solisti, l’ultimo è il minialbum “5x” uscito a giugno.

Oneus in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Oneus in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

I Oneus e il legame speciale con l’Italia

Nonostante sia il loro primo concerto in Italia, il gruppo non è nuovo al nostro paese, infatti il videoclip di Twilight, la title track del loro secondo mini album “Release Us”, è stato girato in Lombardia: tra le location Villa Arconati a Bollate e Villa Litta a Lainate. I ragazzi ci tengono a ricordarlo più volte durante la serata, specificando che forse è per quello che si sentono così a loro agio durante questo concerto.

Un concerto tra modernità e tradizione

Per questo tour i ONEUS hanno deciso di portare sul palco alcuni tra i loro successi più famosi, come HIT, No Diggity e Black Mirror, ma anche singoli più recenti come X, che ha aperto e chiuso il concerto, e Time Machine. In scaletta non sono mancati anche dei tributi: primo fra tutti quello ai colleghi NCT 127 con Kick It e poi quelli al film d’animazione “KPop Demon Hunters”, che quest’anno ha contribuito a portare il k-pop anche nelle case di chi ancora non aveva ceduto a questo genere in continua crescita. Un tributo particolare ci tengono a farlo anche alla tradizione coreana, protagonista del loro singolo LUNA del 2021, che portano sul palco rigorosamente in Hanbok, l’abito tradizionale coreano.

Dopo gli innumerevoli e immancabili cori, tra cui il “Sei bellissimo” e il più patriottico “Popopo”, il concerto è finito tra saluti, bandiere italiane, auguri di Natale in anticipo e una promessa: quella di tornare anche per il prossimo tour. Promessa che tutti i TO MOON sperano venga mantenuta, e un po’ forse ci spero anche io.

Clicca qui per vedere le foto dei Oneus in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Oneus

ONEUS: la scaletta del concerto a Milano

  1. X
  2. Now (Original by Fin.K.L)
  3. BLACK MIRROR
  4. Kick It (NCT 127 cover)
  5. TIME MACHINE
  6. BAD
  7. We Are Young
  8. Camellia (Xion solo)
  9. Sun Goes Down (Leedo solo)
  10. RADAR (Hwanwoong solo)
  11. I Just Want Love (Keonhee solo)
  12. LOVE ME or LOSER
  13. Life is Beautiful
  14. Soda Pop (Saja Boys cover)
  15. IKUK
  16. Intro: Who got the Joker?
  17. No Diggity
  18. Your Idol (Saja Boys cover)
  19. LUNA
  20. Same Scent
  21. Lit
  22. BBUSEYO (Christmas version)
  23. Valkyrie
  24. Shut Up Crazy Hot!

BIS

  1. X

