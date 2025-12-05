Oneus: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto e articolo di Alessia Belotti

Ieri sera 4 dicembre 2025 il k-pop è tornato a Milano con il concerto dei ONEUS. Per la gioia dei loro fan, i TO MOON (투문), la boy band sudcoreana si è esibita per la prima volta nel nostro paese portando sul palco alcuni tra i loro successi più famosi.



Chi sono i Oneus?

I Oneus hanno debuttato il 9 gennaio 2019 sotto l’etichetta RBW Entertainment. Il gruppo ha attualmente quattro membri: Leedo, Keonhee, Hwanwoong e Xion. Seoho, classe 1996, si è arruolato quasi un anno fa nell’esercito e non sarà congedato prima dell’estate prossima (la Corea del Sud ha tuttora la leva militare obbligatoria per tutti gli uomini tra i 18 e i 30 anni). Il loro album di debutto “LIGHT US” ha raggiunto la vetta delle classifiche degli album k-pop su iTunes negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Canada. In questi sei anni i ragazzi hanno rilasciato album e singoli di successo sia come gruppo che come solisti, l’ultimo è il minialbum “5x” uscito a giugno.

Oneus in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

I Oneus e il legame speciale con l’Italia

Nonostante sia il loro primo concerto in Italia, il gruppo non è nuovo al nostro paese, infatti il videoclip di Twilight, la title track del loro secondo mini album “Release Us”, è stato girato in Lombardia: tra le location Villa Arconati a Bollate e Villa Litta a Lainate. I ragazzi ci tengono a ricordarlo più volte durante la serata, specificando che forse è per quello che si sentono così a loro agio durante questo concerto.

Un concerto tra modernità e tradizione

Per questo tour i ONEUS hanno deciso di portare sul palco alcuni tra i loro successi più famosi, come HIT, No Diggity e Black Mirror, ma anche singoli più recenti come X, che ha aperto e chiuso il concerto, e Time Machine. In scaletta non sono mancati anche dei tributi: primo fra tutti quello ai colleghi NCT 127 con Kick It e poi quelli al film d’animazione “KPop Demon Hunters”, che quest’anno ha contribuito a portare il k-pop anche nelle case di chi ancora non aveva ceduto a questo genere in continua crescita. Un tributo particolare ci tengono a farlo anche alla tradizione coreana, protagonista del loro singolo LUNA del 2021, che portano sul palco rigorosamente in Hanbok, l’abito tradizionale coreano.

Dopo gli innumerevoli e immancabili cori, tra cui il “Sei bellissimo” e il più patriottico “Popopo”, il concerto è finito tra saluti, bandiere italiane, auguri di Natale in anticipo e una promessa: quella di tornare anche per il prossimo tour. Promessa che tutti i TO MOON sperano venga mantenuta, e un po’ forse ci spero anche io.

Clicca qui per vedere le foto dei Oneus in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ONEUS: la scaletta del concerto a Milano

X Now (Original by Fin.K.L) BLACK MIRROR Kick It (NCT 127 cover) TIME MACHINE BAD We Are Young Camellia (Xion solo) Sun Goes Down (Leedo solo) RADAR (Hwanwoong solo) I Just Want Love (Keonhee solo) LOVE ME or LOSER Life is Beautiful Soda Pop (Saja Boys cover) IKUK Intro: Who got the Joker? No Diggity Your Idol (Saja Boys cover) LUNA Same Scent Lit BBUSEYO (Christmas version) Valkyrie Shut Up Crazy Hot!

BIS