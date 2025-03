TOKIO HOTEL + Malou Lovis: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

foto di Giorgia De Dato



L’Alcatraz di Milano ha fatto da cornice a un concerto sold out dei Tokio Hotel, confermando ancora una volta l’affetto che li lega al pubblico italiano. Il sabato sera del 15 Marzo si è aperto con Malou Lovis, giovane cantautrice tedesca e vincitrice della tredicesima edizione di The Voice of Germany. Con il suo timbro delicato e un repertorio dalle sonorità sognanti, ha offerto un’esibizione coinvolgente che ha conquistato il pubblico fin dalle prime note.

Fin dai primi minuti del live, l’atmosfera era elettrica. Bill Kaulitz, voce della band, come sempre ha stupito tutti con outfit spettacolari, tra eccentricità e stile inconfondibile, rendendo il concerto non solo un evento musicale, ma anche un vero e proprio spettacolo visivo. Al suo fianco il gemello Tom Kaulitz alla chitarra, Georg Listing al basso e Gustav Schäfer alla batteria. La scaletta ha alternato brani storici come “Monsoon”, “Rette Mich” e “Spring Nicht” a pezzi più recenti, mostrando l’evoluzione artistica della band senza dimenticare le radici che li hanno resi celebri.

Dopo quasi vent’anni di carriera, i Tokio Hotel continuano a essere una band capace di emozionare e coinvolgere, indipendentemente dagli anni che passano.

Clicca qui per vedere le foto dei Tokio Hotel a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

TOKIO HOTEL: la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

1. Miss It (At All)

2. Darkside of the Sun

3. The Heart Get No Sleep

4. Girl Got a Gun

5. Love Who Loves You Back

6. Hands Up

7. Feel It All

8. Home

9. Easy

10. Just a Moment (with Malou Lovis)

11. In Your Shadow (I Can Shine)

12. Rette mich

13. Fahr mit mir (4×4) (Kraftklub cover)

14. Fata Morgana (Nina Chuba cover)

15. World Behind My Wall

16. Spring nicht

17. Careless Whisper (George Michael cover)

18. What If

19. Colors of the Wind (Alan Menken & Stephen Schwartz cover)

20. White Lies

21. Monsoon

22. Great Day