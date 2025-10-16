THE DARKNESS + Dea Matrona: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

foto di Giorgia De Dato

All’Alcatraz si torna a respirare quell’aria sfrontata e un po’ teatrale che solo i The Darkness sanno portare. Justin Hawkins e soci hanno riacceso Milano con un concerto che mescola ironia, falsetti e chitarre impazzite, ricordando a tutti che il glam rock non è mai morto.

In apertura le Dea Matrona, duo irlandese composto da Dara Connolly e Mollie McGinn, hanno scaldato il pubblico con un set potentissimo: riff anni ’70, voci intrecciate e una presenza scenica che non ha nulla da invidiare a band più navigate.

Quando le luci si spengono, Justin Hawkins entra in scena con la solita eleganza eccentrica e un’energia contagiosa. La scaletta attinge a piene mani da Dreams on Toast, l’ottavo album della band uscito a marzo, dove il gruppo gioca con il glam, il pop e persino accenni country senza perdere la propria identità. Brani come The Longest Kiss e Rock and Roll Party Cowboy funzionano benissimo dal vivo, mentre i classici — Growing on Me, Love is only a Feeling e l’immancabile I Believe in a Thing Called Love — scatenano il delirio. I The Darkness non hanno perso nulla del loro spirito: suonano compatti, divertiti, consapevoli del proprio carisma. Justin scherza, improvvisa, e trasforma ogni pausa in un piccolo show dentro lo show.

E per chi se li fosse persi, c’è ancora occasione di rimediare: dopo la tappa milanese, la band porterà Dreams on Toast anche a Ciampino (Orion) il 17 ottobre e a Nonantola (Vox Club) il 18 ottobre.

Clicca qui per vedere le foto dei The Darkness in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE DARKNESS – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano