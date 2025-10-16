Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

THE DARKNESS + Dea Matrona: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Un ritorno in grande stile: i The Darkness trasformano l’Alcatraz in una festa glam-rock.

Published

The Darkness in concerto all'Alcatraz di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

foto di Giorgia De Dato

All’Alcatraz si torna a respirare quell’aria sfrontata e un po’ teatrale che solo i The Darkness sanno portare. Justin Hawkins e soci hanno riacceso Milano con un concerto che mescola ironia, falsetti e chitarre impazzite, ricordando a tutti che il glam rock non è mai morto.

In apertura le Dea Matrona, duo irlandese composto da Dara Connolly e Mollie McGinn, hanno scaldato il pubblico con un set potentissimo: riff anni ’70, voci intrecciate e una presenza scenica che non ha nulla da invidiare a band più navigate.

Quando le luci si spengono, Justin Hawkins entra in scena con la solita eleganza eccentrica e un’energia contagiosa. La scaletta attinge a piene mani da Dreams on Toast, l’ottavo album della band uscito a marzo, dove il gruppo gioca con il glam, il pop e persino accenni country senza perdere la propria identità. Brani come The Longest Kiss e Rock and Roll Party Cowboy funzionano benissimo dal vivo, mentre i classici — Growing on Me, Love is only a Feeling e l’immancabile I Believe in a Thing Called Love — scatenano il delirio. I The Darkness non hanno perso nulla del loro spirito: suonano compatti, divertiti, consapevoli del proprio carisma. Justin scherza, improvvisa, e trasforma ogni pausa in un piccolo show dentro lo show.

E per chi se li fosse persi, c’è ancora occasione di rimediare: dopo la tappa milanese, la band porterà Dreams on Toast anche a Ciampino (Orion) il 17 ottobre e a Nonantola (Vox Club) il 18 ottobre.

Clicca qui per vedere le foto dei The Darkness in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Darkness

THE DARKNESS – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

  1. Rock’n’Roll Party Cowboy
  2. Growing On Me
  3. Get Your Hands Off My Woman
  4. Mortal Dread
  5. Motorheart
  6. Walking Through Fire
  7. Barbarian
  8. Love Is Only A Feeling
  9. Givin’ Up
  10. My Only
  11. Heart Explodes
  12. The Longest Kiss
  13. Friday Night
  14. Japanese
  15. I Believe In A Thing Called Love
  16. I Hate Myself

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Artie 5ive in concerto al Fabrique di Milano Artie 5ive in concerto al Fabrique di Milano

Reportage Live

ARTIE 5IVE: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Artie 5ive porta il suo tour “La BELLAVITA” al Fabrique di Milano per tre date sold out

23 ore ago

Reportage Live

COUNTING CROWS: una lezione su come fermare il tempo senza fermarsi mai

A Milano per l’unica tappa italiana del tour 2025, la band californiana reinterpreta ancora una volta il suo repertorio trentennale, accompagnato dalle canzoni del...

4 giorni ago
OneRepublic in concerto all'Unipol Arena di Bologna Ottobre 2025 OneRepublic in concerto all'Unipol Arena di Bologna Ottobre 2025

Reportage Live

ONE REPUBLIC: guarda le foto e scopri la scaletta dei concerti di Bologna (Unipol Arena) e Milano (Unipol Forum)

OneRepublic in concerto a MIlano e Bologna, le foto e la scaletta dei live.

4 giorni ago
Faun concerto Live Club Trezzo d'Adda del 10 ottobre 2025 Faun concerto Live Club Trezzo d'Adda del 10 ottobre 2025

Reportage Live

FAUN + Ye Banished Privateers + Pettersson&Fredriksson: le foto del concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda

Faun in concerto al Live Club di Trezzo sull'Adda foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

5 giorni ago