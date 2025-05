ROYAL REPUBLIC + Storm Orchestra: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana di Milano

Foto e articolo di Davide Merli

I Royal Republic sono un gruppo rock, originario di Malmö, in Svezia. la band svedese ha un sound che è spesso associato ad altre band svedesi, come The Hives. In apertura, a partire dalle ore 20.00, la Storm Orchestra.

Ieri sera, la Santeria Social Club di Milano ha tremato sotto l’energia incontenibile dei Royal Republic. Il concerto è stato un’esplosione di rock’n’roll che ha tenuto il pubblico in pugno dal primo all’ultimo accordo. La band svedese, composta da Adam Grahn (voce e chitarra), Hannes Irengård (chitarra), Jonas Almén (basso) e Per Andreasson (batteria), ha dimostrato ancora una volta la propria maestria sul palco.

Fin dall’inizio, l’atmosfera era carica di elettricità, resa ancora più rovente dal guasto all’impianto di condizionamento. Nonostante il caldo, i Royal Republic hanno letteralmente preso d’assalto il palco, riversando sul pubblico un’ondata di energia contagiosa. Ogni membro della band ha suonato con una bravura e una passione palpabili. Adam Grahn, con la sua voce potente e il suo carisma da frontman, ha guidato il pubblico attraverso un setlist serrato, alternando classici amati a brani più recenti.

Hannes Irengård ha sfoggiato riff di chitarra taglienti e assoli impeccabili, dimostrando una tecnica e un feeling straordinari. La sezione ritmica, composta da Jonas Almén al basso e Per Andreasson alla batteria, è stata un vero e proprio motore pulsante, fornendo una base solida e potente a ogni canzone. L’intesa tra i quattro musicisti era evidente, creando un muro di suono compatto e dinamico.

Il pubblico milanese ha risposto con un entusiasmo travolgente, cantando a squarciagola ogni ritornello, saltando e ballando per tutta la durata del concerto, incurante del caldo afoso. L’energia che si sprigionava dal palco si rifletteva in un’audience partecipe e calorosa, creando un’atmosfera magica e indimenticabile, resa ancor più “rovente” dalle condizioni ambientali.

In definitiva, il concerto dei Royal Republic alla Santeria Social Club è stata una vera e propria scarica di adrenalina rock. Una performance che ha confermato la band svedese come una delle realtà più energiche e coinvolgenti del panorama rock internazionale. Chi c’era, nonostante il caldo, non potrà che concordare: una serata esplosiva all’insegna del grande rock’n’roll.

ROYAL REPUBLIC: la scaletta del concerto di Milano