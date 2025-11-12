HALESTORM + Bloodywood: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

foto di Giorgia De Dato

Gli Halestorm hanno fatto tappa all’Alcatraz di Milano l’11 novembre per una data del nEverest Tour. La band guidata da Lzzy Hale ha proposto una setlist che ha unito brani più recenti, dall’album Everest uscito lo scorso agosto, ai classici del repertorio come I Miss The Misery, I Get Off, I Am The Fire. Durante lo show, Lzzy ha dato prova di una voce semplicemente eccezionale, dominando ogni pezzo con potenza, precisione ed espressività — uno di quei momenti in cui ogni nota sembra scolpita e il pubblico ne resta catturato.

In apertura i Bloodywood, che hanno scaldato la sala con la loro combinazione di metal, rap ed elementi della tradizione indiana, ottenendo una risposta particolarmente positiva e contribuendo a creare il clima energico che ha accompagnato tutta la serata.

Clicca qui per vedere le foto degli Halestorm in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

HALESTORM – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano