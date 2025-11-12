Connect with us

Reportage Live

HALESTORM + Bloodywood: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Gli Halestorm in concerto all’Alcatraz di Milano, guarda le foto e scopri al scaletta.

Published

Halestorm in concerto Alcatraz Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

foto di Giorgia De Dato

Gli Halestorm hanno fatto tappa all’Alcatraz di Milano l’11 novembre per una data del nEverest Tour. La band guidata da Lzzy Hale ha proposto una setlist che ha unito brani più recenti, dall’album Everest uscito lo scorso agosto, ai classici del repertorio come I Miss The Misery, I Get Off, I Am The Fire. Durante lo show, Lzzy ha dato prova di una voce semplicemente eccezionale, dominando ogni pezzo con potenza, precisione ed espressività — uno di quei momenti in cui ogni nota sembra scolpita e il pubblico ne resta catturato.

In apertura i Bloodywood, che hanno scaldato la sala con la loro combinazione di metal, rap ed elementi della tradizione indiana, ottenendo una risposta particolarmente positiva e contribuendo a creare il clima energico che ha accompagnato tutta la serata.

Clicca qui per vedere le foto degli Halestorm in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Halestorm

HALESTORM – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

  1. Fallen Star
  2. Mz. Hyde
  3. I Get Off
  4. Everest
  5. I Gave You Everything
  6. Shiver
  7. Darkness Always Wins
  8. How You Will Remember Me?
  9. I Am The Fire
  10. Familiar Taste Of Poison
  11. Rain Your Blood On Me
  12. Drum Solo
  13. Love Bites (So Do I)
  14. Watch out!
  15. Freak Like Me
  16. I Miss The Misery
  17. Encore:
  18. Break In
  19. Like a Woman Can
  20. I Like It Heavy
    Here’s To Us

