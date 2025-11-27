I-DAYS 2026: DAVID GUETTA pronto a far ballare Milano il 6 settembre con l’unica data italiana

È il momento di un altro grande annuncio per l’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola. La concert series più importante d’Italia è pronta ad accogliere il re della dance mondiale: DAVID GUETTA.

Il Dj francese,protagonista di straordinari eventi live in tutti e 5 i continenti, porterà Milano l’unica data italiana del suo MONOLITH TOUR dando appuntamento al pubblico a domenica 6 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro.

L’arrivo di GUETTA sul palco degli I-DAYS Milano Coca Cola conferma il ruolo dominante della concert series milanese nel circuito dei festival globali accanto alle venue mondiali dove Guetta ha suonato e suonerà nei prossimi mesi da Dubai a Mumbai, da Miami a Las Vegas senza dimenticare 3 date sold out allo Stade de France di Parigi e il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone nel 2026.

DJ, produttore, artista, David Guetta è un pioniere della musica, un’icona internazionale e l’artista di musica elettronica più amato della nostra generazione come dimostrano gli oltre 80 milioni di ascoltatori mensili, 50 miliardi di stream, 40 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 nomination ai Grammy, 2 Grammy Awards vinti e oltre a 110 milioni di follower sui suoi canali social che si aggiungono ai sei premi come miglior artista di musica elettronica agli MTV Europe Music Awards, i quattro LOS40 Music Awards, i 3 Dance Act of the Year agli iHeartRadio Music Awards, il premio DJ of the Year agli NRJ Music Awards, il premio come produttore numero 1 per 1001Tracklists e il premio Producer of the Year ai BRIT.

Votato per la quinta volta come miglior DJ al mondo nella Top 100 di DJ Mag, Guetta ha collaborato con le più grandi star del mondo tra cui Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Shakira, OneRepublic, Teddy Swims, Kid Cudi, J Balvin, Raye.

Il lungo elenco di singoli pubblicati nella sua carriera, sia nel mondo dance/elettronico che in quello pop, comprende 12 tracce che hanno raggiunto oltre 1 miliardo di streaming (tra cui “Hey Mama”,3,4 miliardi e l’attesissimo seguito di “I’m Good (Blue)” 3,5 miliardi e e “Titanium”, 2,8 miliardi).

La sua innata capacità di comprendere il futuro della musica e innovare costantemente il suo sound, hanno portato Guetta al primo posto a livello globale su Spotify e nelle classifiche US Top 40 e US Dance Radio.

Maestro creativo in tutti i generi, Guetta porta avanti con successo anche il suo progetto underground Future Rave insieme a Morten e quello sotto lo pseudonimo Jack Back, oltre al lavoro con il giovane DJ/produttore Hypaton.

I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS dalle 12:00 di lunedì 1 dicembre, su My Live Nation dalle ore 12.00 di martedì 2 dicembre e in vendita generale dalle ore 12.00 di mercoledì 3 dicembre.