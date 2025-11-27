Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

I-DAYS 2026: DAVID GUETTA pronto a far ballare Milano il 6 settembre con l’unica data italiana

Il DJ numero uno al mondo In vetta a tutte le classifiche con brani che hanno superato ogni record di streaming e protagonista di straordinari eventi live in tutti i 5 continenti atteso nel 2026 a Parigi (con tre date sold out allo Stade de France) e Silverstone (Opening del Gran Premio di Formula 1)

Published

David Guetta a Padova 2017, foto di Emanuela Vigna
David Guetta a Padova 2017, foto di Emanuela Vigna

È il momento di un altro grande annuncio per l’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola. La concert series più importante d’Italia è pronta ad accogliere il re della dance mondiale: DAVID GUETTA.

Il Dj francese,protagonista di straordinari eventi live in tutti e 5 i continenti, porterà Milano l’unica data italiana del suo MONOLITH TOUR dando appuntamento al pubblico a domenica 6 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro.

L’arrivo di GUETTA sul palco degli I-DAYS Milano Coca Cola conferma il ruolo dominante della concert series milanese nel circuito dei festival globali accanto alle venue mondiali dove Guetta ha suonato e suonerà nei prossimi mesi da Dubai a Mumbai, da Miami a Las Vegas senza dimenticare 3 date sold out allo Stade de France di Parigi e il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone nel 2026.

DJ, produttore, artista, David Guetta è un pioniere della musica, un’icona internazionale e l’artista di musica elettronica più amato della nostra generazione come dimostrano gli oltre 80 milioni di ascoltatori mensili, 50 miliardi di stream, 40 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 nomination ai Grammy, 2 Grammy Awards vinti e oltre a 110 milioni di follower sui suoi canali social che si aggiungono ai sei premi come miglior artista di musica elettronica agli MTV Europe Music Awards, i quattro LOS40 Music Awards, i 3 Dance Act of the Year agli iHeartRadio Music Awards, il premio DJ of the Year agli NRJ Music Awards, il premio come produttore numero 1 per 1001Tracklists e il premio Producer of the Year ai BRIT.

Votato per la quinta volta come miglior DJ al mondo nella Top 100 di DJ MagGuetta ha collaborato con le più grandi star del mondo tra cui Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Shakira, OneRepublic, Teddy Swims, Kid Cudi, J Balvin, Raye.
Il lungo elenco di singoli pubblicati nella sua carriera, sia nel mondo dance/elettronico che in quello pop, comprende 12 tracce che hanno raggiunto oltre 1 miliardo di streaming (tra cui “Hey Mama”,3,4 miliardi e l’attesissimo seguito di “I’m Good (Blue)” 3,5 miliardi e e “Titanium”, 2,8 miliardi).
La sua innata capacità di comprendere il futuro della musica e innovare costantemente il suo sound, hanno portato Guetta al primo posto a livello globale su Spotify e nelle classifiche US Top 40 e US Dance Radio.
Maestro creativo in tutti i generi, Guetta porta avanti con successo anche il suo progetto underground Future Rave insieme a Morten e quello sotto lo pseudonimo Jack Back, oltre al lavoro con il giovane DJ/produttore Hypaton.

I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS dalle 12:00 di lunedì 1 dicembre, su My Live Nation dalle ore 12.00 di martedì 2 dicembre e in vendita generale dalle ore 12.00 di mercoledì 3 dicembre.

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

FLORENCE + THE MACHINE in concerto il 3 Luglio 2026 a I-Days Milano

Secondo annuncio e secondo grande nome per l’edizione 2026 di I-DAYS: Florence + The Machine, la band britannica guidata dalla straordinaria Florence Welch ritorna per la...

15/10/2025

Concerti

SYSTEM OF A DOWN + Queens of the Stone Age in concerto il 6 Luglio 2026 a I-Days Milano

Una lineup di grande impatto con alcune delle band più influenti del rock moderno per un appuntamento speciale il 6 luglio all’Ippodromo Snai La...

10/09/2025
Olivia Rodrigo in concerto agli I-DAYS 2025 all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano Luglio 2025 Olivia Rodrigo in concerto agli I-DAYS 2025 all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano Luglio 2025

Reportage Live

OLIVIA RODRIGO agli I-Days è la necessaria boccata d’ossigeno Gen-Z

Ventisettemila fan si sono radunati all’Ippodromo SNAI “San Siro” di Milano per il concerto più Gen-Z di questo 2025 targato I-Days: Olivia Rodrigo, con...

19/07/2025
Olivia Rodrigo in concerto agli I-DAYS 2025 all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano Luglio 2025 Olivia Rodrigo in concerto agli I-DAYS 2025 all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano Luglio 2025

Reportage Live

OLIVIA RODRIGO + Wet Leg: le foto e la scaletta del concerto agli I-Days 2025 di Milano

I-DAYS MILANO COCA-COLA: 27 mila fan adoranti ieri sera a Milano per la principessa del pop mondiale

16/07/2025