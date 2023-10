LOUIS TOMLINSON: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

Due concerti in Italia per Louis Tomlinson, che torna dal vivo nei palazzetti di Torino e Bologna per presentare il nuovo album “Faith In The Future“, dopo il festival estivo The Away From Home dello scorso agosto organizzato a Lido di Camaiore.

“Faith In The Future” è il secondo album in studio dell’ex One Direction e arriva a due anni di distanza da “Walls”, il debutto solista di Tomlinson che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Per il nuovo disco “Faith In The Future”, Louis ha collaborato con nomi del calibro di Mike Crossey (The 1975 e Wolf Alice), Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft. Louis ha lavorato all’album con un obiettivo molto preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso come quello di ieri sera all’Unipol Arena.

LOUIS TOMLINSON – la scaletta del concerto di Bologna

The Greatest

Kill My Mind

Bigger Than Me

Holding on to Heartache

Face the Music

We Made It

Drag Me Down (One Direction song)

Chicago

High in California

All This Time

She Is Beauty We Are World Class

Copy of a Copy of a Copy

Walls

Written All Over Your Face

505 (Arctic Monkeys cover)

Back to You

Angels Fly

Out of My System

Encore:

Saturdays

Where Do Broken Hearts Go (One Direction song)

Silver Tongues