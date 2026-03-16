FINLEY: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Foto di Giulia Troncon

I Finley, l’iconica band pop-punk milanese, tornano a calcare i palchi dei club più importanti d’Italia. L’occasione è di quelle speciali: festeggiare insieme ai fan il ventesimo anniversario di “Tutto è possibile”, l’album d’esordio diventato colonna sonora di un’intera generazione grazie a hit senza tempo come “Diventerai una star” e “Fumo e cenere”.

Il Tour 2026: Tutto è Possibile – La Grande Festa

Dopo un 2024 travolgente, culminato con lo show-evento al Forum di Assago, e un 2025 segnato dalla hit estiva “Quello Sbagliato” (con Shade e Nina Zilli), la band prodotta da Vivo Concerti è pronta a riabbracciare il pubblico con una serie di date imperdibili tra marzo e aprile 2026.

Il tour è un vero e proprio viaggio attraverso due decenni di energia, musica ed emozioni, pensato per unire i fan della prima ora alle nuove generazioni che hanno scoperto il gruppo con gli ultimi lavori.

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20 Marzo Roma Orion

30 Marzo Torino Hiroshima Mon Amour

31 Marzo Milano Alcatraz

11 Aprile Brescia Gran Teatro Morato