JAMESON Distilled Sounds arriva a Bologna il 4 novembre 2025 per la seconda tappa

Dopo la prima data ai Candelai di Palermo che ha dato inizio ad una seconda stagione unica e indimenticabile, Jameson Distilled Sounds – il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey – arriva a Bologna per la seconda tappa, in programma il 4 novembre 2025 presso il Locomotiv Club dalle ore 20:30.

Con l’atteso appuntamento di Bologna, Jameson Distilled Sounds si prepara a regalare un’esperienza unica, destinata a restare impressa nella memoria di chi ama la musica e la cultura contemporanea. Un evento irripetibile, che intreccia suoni, atmosfere e visioni in un mix capace di accendere la città. Jameson Distilled Sounds a Bologna non è solo una serata, ma un incontro di mondi e linguaggi, un’occasione speciale per vivere la musica in modo autentico e condiviso.

A dare il via alla serata saranno, Goedi e Filo, due presenze che con la loro selezione musicale sapranno creare fin da subito il giusto clima, tra vibrazioni calde e connessioni autentiche con il pubblico. Il ritmo continuerà a crescere con Coca Puma, DJ e producer capace di mescolare sapientemente elettronica e influenze urban, dando vita a un set avvolgente, ritmato e carico di atmosfera. A chiudere la serata sarà Eternal Love, il duo milanese composto da Federico Facchinetti ed Edoardo Aldini, conosciuto per la sua capacità di fondere l’energia del dancefloor con una sensibilità musicale raffinata e profondamente emotiva. I loro set sono un vero e proprio viaggio sonoro, dove ogni traccia è scelta con cura per costruire un’esperienza intensa e coinvolgente.

Non solo musica live, ma un vero hub esperienziale: i partecipanti potranno lasciare la firma sul muro targato Jameson – contribuendo tappa dopo tappa alla memoria collettiva del progetto – e cimentarsi, guidati dal Brand Ambassador Riccardo Cerboneschi, in una sfida a tempo per preparare il cocktail simbolo del brand: Jameson, Ginger Ale e Lime.

4 NOVEMBRE 2025: BOLOGNA (LOCOMOTIVE CLUB)

Filo & Goedi (opening dj set)

Coca Puma LIVE

Eternal Love (dj set)

3 DICEMBRE 2025: MILANO (VENUE TBD)

Filo & Goedi (opening dj set)

Willie Peyote LIVE

Eternal Love (dj set)

17 MARZO 2026: ROMA, (VENUE TBD)

Filo & Goedi (opening dj set)

Mara Sattei LIVE

Rossella Essence (dj set)

Eternal Love (dj set)

MAGGIO 2026: NAPOLI, (GAAARDEN BY AUDIOTECA)

Filo & Goedi (opening dj set)

Mecna LIVE

Rossella Essence (dj set)

Eternal Love (dj set)

Jameson Distilled Sounds svolge un ruolo fondamentale nella sperimentazione di genere, “distillando” la musica di artisti locali e dando loro l’opportunità di creare suoni innovativi come community collegata. I valori di Jameson – indipendenza, autenticità, inclusività e spensieratezza – si basano sul creare connessioni tra le persone e, in questo spirito di unione, Jameson Distilled Sounds permette alla sua famiglia di artisti di trascendere i confini fisici che li separano. La combinazione dei valori del brand unita ad artisti affermati, nuovi talenti e produzioni di alta qualità è il cuore del progetto.