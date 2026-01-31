Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

MECNA: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Mecna in concerto all’Estragon di Bologna a Gennaio 2026, le foto del live.

Published

Mecna in concerto all'Estragon di Bologna Gennaio 2026
Mecna in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

L’annuncio del “TERAPIA CLUB TOUR 2026” segue l’uscita del brano “Ritratti” – disponibile dal 26 settembre scorso su tutte le piattaforme digitali – che anticipa il nuovo album “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO”, in uscita il 24 ottobre. Il tour sarà un’occasione per ascoltare live tutte le più grandi hit dell’artista e i brani presenti nel nuovo album. “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO” arriva a distanza di due anni e mezzo dal suo ultimo album “Stupido Amore” e a pochi mesi dall’EP “Introspezione”, un lavoro che guarda anima, mente e cuore delle persone. E proprio portando avanti il percorso intrapreso con questo ultimo EP, “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO” ruota intorno agli stati d’animo e a quelle emozioni universali che appartengono a tutti, valorizzate attraverso la cifra stilistica unica di Mecna: un linguaggio chiaro e diretto, capace al tempo stesso di entrare in intimità con il lato profondamente più umano dell’ascoltatore. I testi, infatti, diventano uno specchio e voce non solo delle sue esperienze più personali, ma anche di quelle di chi ascolta.

È un album a cui ho lavorato con calma e passione, un disco che ha vissuto tante vite e che si è trasformato molto durante il processo creativo.» Svela l’artista «Ho cercato di mettere in primo piano la scrittura, come ho fatto nell’EP “Introspezione”, senza tralasciare la parte più melodica: meno presente rispetto ai miei lavori precedenti, ma capace, quando c’è, di rafforzare il racconto. Nel sound ho ricercato quella componente grezza e sporca che ho ritrovato nei progetti che più mi hanno colpito tra le uscite degli ultimi anni (Dominic Fike, Dijon, Mk.Gee, Bon Iver, Kevin Abstract, Rex Orange County). Non ho inseguito la perfezione, ma mi sono lasciato guidare dall’istinto e dall’immediatezza.

Mecna (aka Corrado Grilli)

Con il suo stile unico e flow inimitabile, capace di regalare barre memorabili destinate a restare nel cuore degli ascoltatori, Mecna compie ora, con questo nuovo progetto discografico, un viaggio sincero e profondo all’interno del complesso mondo delle emozioni, dove ogni parola ha un suo peso e al tempo stesso una delicatezza tale da riuscire a raccontare con coerenza la realtà filtrata attraverso i suoi occhi.

Clicca qui per vedere le foto di Mecna a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Mecna
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Raye in concerto all'Unipol Arena di Bologna 2026 Raye in concerto all'Unipol Arena di Bologna 2026

Reportage Live

RAYE + Absolutely + Amma: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

RAYE in concerto all'Unipol Arena di Bologna a Gennaio 2026, le foto e la scaletta del live.

15 ore ago
MECNA in concerto al Fabrique di Milano foto di Claudia Mazza MECNA in concerto al Fabrique di Milano foto di Claudia Mazza

Reportage Live

“Terapia Tour” di MECNA è un esercizio di gruppo per sognare in grande aldilà di discordia, armonia e altri stati d’animo

Il rapper pugliese regala un flow di introspezione tutta da ballare a un pubblico che trova nel suo live la misura ritmica di piccole...

5 giorni ago
Franco126 in concerto all'Estragon di Bologna Franco126 in concerto all'Estragon di Bologna

Reportage Live

FRANCO126: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

Franco126 in concerto all'Estragon Club di Bologna a Gennaio 2026, le foto del live.

16/01/2026

Musica

I migliori dischi e i migliori concerti del 2025 secondo la redazione di ROCKON

I migliori album ed i migliori concerti del 2025 secondo i nostri redattori e fotografi. Leggi e scopri le nostre selezioni.

30/12/2025