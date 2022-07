Frogstock festival 2022: dal 24 al 27 agosto a Riolo Terme (Ravenna)

Dal 24 al 27 agosto il Festival più famoso della Romagna trasformerà il parco fluviale di Riolo Terme in un piccolo Universo di attrazioni dove sarà impossibile annoiarsi il tutto rigorosamente ad Ingresso Gratuito!

Quest’anno la line up sarà composta da il Duo Bucolico, i Nanowar, i Punkreas e i Rovere che sapranno far divertire e intrattenere tutti sotto il palco principale ma per chi non avesse voglia di tornare a casa presto, la serata proseguirà al Joker Disco Bar: dj set diversi ogni sera per soddisfare tutti i gusti musicali. Qui sarà possibile cantare, ballare fino a tarda notte e dissetarsi con i fantastici cocktails preparati dalle sapienti mani dei bartender! Alternative ai cocktails proposti al Joker sono la Red Bull tent dove potranno essere gustati drink altrettanto buoni a base di redbull e la gintoneria dove verranno preparati drink unici nel loro genere. Per chi si è divertito a volontà e non se la sente di tornare a casa guidando verrà allestito il rock camp, uno spazio dove si potrà dormire per partire freschi e riposati il giorno seguente.

Durante tutte e quattro le serate sarà attivo il Risto Rock che proporrà varie prelibatezze tra cui la pasta fatta in casa. Oltre al ristorante saranno attive le birrerie dove verrà spillata l’inconfondibile birra Forst: chiara, rossa e Weiss. Se si ha un languorino notturno ci si potrà sfamare con la piadina romagnola che, semplice o farcita sia dolce che salata, sarà un ottimo rimedio per mettere a tacere la fame notturna.

All’interno del parco saranno, inoltre presenti numerose bancarelle di artigianato locale e di vinili sempre molto apprezzate dai cultori della buona musica. Oltre a queste, si potranno trovare stand delle varie associazioni di volontariato del territorio (Avis, Ser.T, Aido, Emergency, SOS Donna) che presenteranno le loro attività e porranno l’attenzione su tematiche importanti quali la donazione di sangue, di organi, l’aiuto alle donne vittime di violenza e l’assistenza in generale.

Ma non è finita qui: infatti allo spazio dedicato al merchandise sarà possibile acquistare un ricordo dell’edizione 2022: le magliette targate Frogstock! …A proposito di ricordi, per tutti coloro che vorranno immortalarsi durante il festival, il photobooth farà al caso loro! Infatti è uno spazio che sarà allestito per l’occasione dove si potrà fare ed acquistare una fotografia-ricordo.

Anche per i più piccoli il divertimento è assicurato: potranno giocare assieme e fare nuove amicizie nell’area bimbi allestita in collaborazione con Zerocento.

Detto questo, non perdete l’appuntamento con Frogstock Festival 2022!