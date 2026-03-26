Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

SPRINTS a Milano : il post-punk ha una nuova, feroce bandiera

Published

Sprints in concerto al Circolo Arci Bellezza, Milano. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Foto e articolo a cura di Davide Merli

l concerto degli Sprints all’Arci Bellezza di Milano è stato un’esplosione di adrenalina pura, una di quelle serate in cui le pareti storiche del circolo sembravano vibrare sotto la pressione di un sold out fisico e vibrante. Sin dalle prime note, l’atmosfera si è fatta densissima, trasformando la sala in una vera e propria polveriera pronta a esplodere grazie a un’energia cinetica che non ha concesso un solo istante di tregua al pubblico stipato fin sotto il palco, merito di una scaletta serratissima che ha sparato dritto in faccia ai presenti tutte le migliori cartucce estratte dai loro due dischi, unendo i brani più feroci di Letter to Self alle gemme degli esordi. La band non si è risparmiata, inanellando pezzi iconici con una foga esecutiva che ha reso ogni momento un assalto sonoro senza sosta, confermando una maturità compositiva capace di tradursi in un impatto live devastante.

Al centro di questo turbine ha brillato una Karla Chubb in stato di grazia, una frontwoman dotata di un carisma magnetico e di una presenza scenica capace di catalizzare ogni sguardo, muovendosi con una sicurezza disarmante tra urla liberatorie e una narrazione vocale graffiante. La sua capacità di connettersi con la folla ha toccato il culmine durante l’esecuzione di Need, momento in cui Karla si è resa protagonista di una viscerale incursione direttamente in mezzo al pubblico, abbandonando il palco per immergersi fisicamente nel pogo e smuovere ogni singolo presente con una carica elettrica che ha abbattuto qualsiasi barriera tra artista e spettatore.

Questa attitudine feroce inserisce di diritto gli Sprints in quella straordinaria nuova ondata rock, post-punk e derivati dove, insieme a gruppi come NewDad, Mannequin Pussy, Lambrini Girls, Nova Twins e Amyl and the Sniffers, sono proprio le ragazze a portare avanti fieramente la bandiera del genere, ridefinendone i canoni con una freschezza e una rabbia politica assolutamente necessaria. La resa sonora è stata impressionante per durezza e precisione, un muro di suono massiccio che ha trovato vette di intensità nella cover dei Le Tigre Deceptacon e nell’ipnotica Desire, introdotta da un lungo e coinvolgente discorso accompagnato dalla musica, prima di chiudere definitivamente i giochi con la furia di Little Fix.

Un muro di suono massiccio e sporco quanto basta per risultare autenticamente post-punk, ma sostenuto anche da una forte credibilità e volontà di intrattenere i presenti regalando a Milano uno show brutale, sincero e assolutamente indimenticabile che ha confermato quanto il palco sia il loro habitat naturale.

Clicca qui per vedere le foto degli Sprints all’Arci Bellezza di Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

Sprints

SPRINTS – La setlist del concerto di Milano

Descartes
Feast
Beg
Shadow of a Doubt
Coming Alive
Literary Mind
How Does the Story Go?
Something’s Gonna Happen
Heavy
Cathedral
Up and Comer
Pieces
Need
Deceptacon (Le Tigre cover)

ENCORE


Desire
Little Fix

In this article:, , , , , , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 Milano Marzo 2026 Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 Milano Marzo 2026

Reportage Live

Non tutti si sbattono come gli ELEPHANT BRAIN

La band di Perugia recupera lo slittamento della data di gennaio questo 24 marzo conquistando un sold out in Santeria Toscana, e anche la...

22 ore ago
French Police concerto Legend Club Milano del 22 marzo 2026 French Police concerto Legend Club Milano del 22 marzo 2026

Reportage Live

FRENCH POLICE: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

French Police in concerto al Legend Club di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

2 giorni ago
Punkreas band Punkreas band

Interviste

È un concerto, una festa, anzi è il DIY Tour dei PUNKREAS

Una chiacchierata con Gabriele Mantegazza Paletta per parlare del DIY Tour 2026, di come si rimette il pubblico al centro e come i concerti,...

3 giorni ago
Prima Stanza a Destra concerto Circolo ARCI Bellezza Milano del 20 marzo 2026 Prima Stanza a Destra concerto Circolo ARCI Bellezza Milano del 20 marzo 2026

Reportage Live

Prima Stanza a Destra porta la nebbia a Milano

Prima Stanza a Destra in concerto al Circolo ARCI Bellezza di Milano a Marzo 2026, leggi la recensione e scopri la scaletta.

4 giorni ago