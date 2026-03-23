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Concerti

I-DAYS 2026: sono i CLIFFORDS i primi special guests annunciati della data di Florence + The Machine

Published

Si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 i CLIFFORDS, tra le band più interessanti della nuova ondata indie rock, alt-pop irlandese. Guidati dalla voce magnetica di Iona Lynch, saliranno sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro venerdì 3 luglio in apertura a Florence + The Machine

CLIFFORDS

La band originaria di Cork si aggiunge alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti della concert series più celebre d’Italia. Dopo l’uscita dell’EP Salt of the Lee, che richiama il fiume Lee che attraversa Cork e racconta il forte legame della band con la propria città, i CLIFFORDS hanno proseguito il loro percorso con un’intensa attività live, dai festival internazionali a un nuovo tour headline tra Regno Unito e Irlanda, per poi tornare lo scorso novembre con il singolo “Marsh”. Inserita da Billboard tra gli Artist to Watch UK & Ireland 2025, la band ha già ottenuto il supporto di BBC Radio 1, BBC 6 Music e Radio X, distinguendosi anche su palchi di grande rilievo come Glastonbury 2025.

I-DAYS 2026

Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Questo il calendario aggiornato:

Biglietti in vendita:
su Ticketone > https://tidd.ly/4t2sAlh
su Vivaticket > https://tidd.ly/4d1pDwD
o su > https://ticketmaster.evyy.net/idays26

25 giugno 2026 MAROON 5
Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

03 luglio 2026 FLORENCE + THE MACHINE
+ CLIFFORDS
Ippodromo Snai San Siro CLIFFORDS

05 luglio 2026 FOO FIGHTERS
+ IDLES + FAT DOG
Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

06 luglio 2026 SYSTEM OF A DOWN
+ QUEEN OF THE STONE AGE + ACID BATH
Ippodromo Snai la Maura **UNICA DATA ITALIANA

04 settembre 2026 TONYPITONY
Ippodromo Snai San Siro

6 settembre 2026 DAVID GUETTA
Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

10 settembre A$AP ROCKY
Ippodromo Snai San Siro **UNICA DATA ITALIANA

Biglietti in vendita:
su Ticketone > https://tidd.ly/4t2sAlh
su Vivaticket > https://tidd.ly/4d1pDwD
o su > https://ticketmaster.evyy.net/idays26

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