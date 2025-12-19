VENDITTI: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Venditti, cantautore italiano considerato tra i più popolari e prolifici della cosidetta “Scuola Romana”, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Notte Prima Degli Esami – 40Th Anniversary 2025 Edition” – Il Tour Nei Palazzetti

Continua il tour che omaggia “Notte Prima Degli Esami”, l’inno generazionale contenuto nell’album “Cuore”.

L’album, che ha segnato la storia della musica italiana e la carriera del cantautore romano, è stato suonato per intero.

In scaletta anche i singoli più fortunati e alcune chicche di ricercatezza con brani meno noti del cantautore.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Venditti a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

VENDITTI – La Scaletta del Tour

Raggio Di Luna

Bomba O Non Bomba

Sotto Il Segno Dei Pesci

Giulia

Lacrime Di Pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Notte Prima Degli Esami

Mai Nessuno Video Mai

Qui

Non È La Cocaina

Ci Vorrebbe Un Amico

L’Ottimista

Piero E Cinzia

Stella

Dì Una Parola

Che Fantastica Storia È La Vita

Unica

Amici Mai

Alta Marea

In Questo Mondo Di Ladri

Ricordati Di Me

Roma Capoccia







