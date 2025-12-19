VENDITTI: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Venditti, cantautore italiano considerato tra i più popolari e prolifici della cosidetta “Scuola Romana”, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.
“Notte Prima Degli Esami – 40Th Anniversary 2025 Edition” – Il Tour Nei Palazzetti
Continua il tour che omaggia “Notte Prima Degli Esami”, l’inno generazionale contenuto nell’album “Cuore”.
L’album, che ha segnato la storia della musica italiana e la carriera del cantautore romano, è stato suonato per intero.
In scaletta anche i singoli più fortunati e alcune chicche di ricercatezza con brani meno noti del cantautore.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Venditti a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
VENDITTI – La Scaletta del Tour
Raggio Di Luna
Bomba O Non Bomba
Sotto Il Segno Dei Pesci
Giulia
Lacrime Di Pioggia
Peppino
Giulio Cesare
Notte Prima Degli Esami
Mai Nessuno Video Mai
Qui
Non È La Cocaina
Ci Vorrebbe Un Amico
L’Ottimista
Piero E Cinzia
Stella
Dì Una Parola
Che Fantastica Storia È La Vita
Unica
Amici Mai
Alta Marea
In Questo Mondo Di Ladri
Ricordati Di Me
Roma Capoccia