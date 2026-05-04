LEVANTE: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Levante, cantante e scrittrice siciliana, si è esibita ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Dell’Amore Live 2026” – Il Tour Nei Club

Levante è finalmente tornata dal vivo con un tour completamente rinnovato.

Il ritorno è avvenuto a distanza di due anni da quello del 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l’ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani.

Dopo la data zero lo scorso 29 Aprile a Padova, Levante ha iniziato il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più maturo, più crudo e più vero, tra queste anche i nuovi singoli “Mai Mai” e “Niente Da Dire”.



Clicca qui per vedere le foto del concerto di Levante a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).



LEVANTE: La Scaletta Del Concerto di Firenze

Dell’Amore Fallimento

Capitale

Diamante

Reali

Bravi Tutti

Ciao X Sempre

Rancore

Ruggine

Io Ero Io

Lo Stretto Necessario

Leggera

Invincibile

Gesù Cristo Sono Io

Andrà Tutto Bene

Mi Manchi

Abbi Cura

Dall’Alba Al Tramonto

Sono Blu

Vivo

Non Me Ne Frega

Mai Mai

Alfonso

Pezzo Di Me

Niente Da Dire

Sei Tu

Vertigine

Tiki