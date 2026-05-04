LEVANTE: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Levante, cantante e scrittrice siciliana, si è esibita ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
“Dell’Amore Live 2026” – Il Tour Nei Club
Levante è finalmente tornata dal vivo con un tour completamente rinnovato.
Il ritorno è avvenuto a distanza di due anni da quello del 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l’ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani.
Dopo la data zero lo scorso 29 Aprile a Padova, Levante ha iniziato il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più maturo, più crudo e più vero, tra queste anche i nuovi singoli “Mai Mai” e “Niente Da Dire”.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Levante a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
LEVANTE: La Scaletta Del Concerto di Firenze
Dell’Amore Fallimento
Capitale
Diamante
Reali
Bravi Tutti
Ciao X Sempre
Rancore
Ruggine
Io Ero Io
Lo Stretto Necessario
Leggera
Invincibile
Gesù Cristo Sono Io
Andrà Tutto Bene
Mi Manchi
Abbi Cura
Dall’Alba Al Tramonto
Sono Blu
Vivo
Non Me Ne Frega
Mai Mai
Alfonso
Pezzo Di Me
Niente Da Dire
Sei Tu
Vertigine
Tiki