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SHIVA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Il rapper milanese è arrivato in Toscana e ha portato il suo “Live 2026”

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Shiva - Shiva Live 2026 - Nelson Mandela Forum Firenze

Foto di Luna La Chimia

Shiva, il giovane rapper italiano, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Shiva Live 2026” – Il Tour nei Palasport

Palazzetti, maggio, trap. Tre parole bastano per inquadrare il ritorno dal vivo di Shiva nel 2026. Dieci date indoor, tutte concentrate nello stesso mese.

Negli ultimi anni la sua musica è cresciuta insieme a chi l’ascolta, allargando il pubblico e spostando il baricentro dei live. Il tour di Shiva nel 2026 prende forma così: una serie di concerti nei palazzetti. Un formato che fotografa esattamente il momento che sta attraversando oggi, tra nuovi dischi, collaborazioni e una presenza live sempre più frequente.

Il rapper porta di nuovo sul palco una scaletta molto corposa, costruita tra i brani di “Vangelo”, i pezzi più recenti e alcuni dei titoli che hanno segnato il suo percorso negli ultimi anni.

Tuttavia questo tour non è solo una passerella di singoli forti messi uno dopo l’altro per far saltare il pubblico: la scaletta racconta anche un artista che sta provando a portare nei palazzetti un immaginario più cupo, più personale, molto legato al suo ultimo album.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Shiva a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Shiva

SHIVA: La Scaletta del Concerto di Firenze

Intro 1 + Take 6 + Non È Easy + CUP + Santana Season + Wop Wop
Milano Angels
6AM
Niente Da Perdere
Take 5
Gotham
Arsenico
Bossoli
Take 4
Don’t Stop (feat. Slings)
Freaky (feat. Slings)
Un Altro Show
Soldi In Nero
Soldi Puliti
Intro 2 + V X Vangelo
Intro Ave Maria + Peccati
Polvere Rosa
Obsessed
Baby Face
Spie
Bad Bad Bad
Coscienza
VVS Cartier
D&G
Neon
Alleluia
Big City Life
Syrup (X3)
Polvere
Non Lo Sai

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