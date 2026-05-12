SHIVA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Shiva, il giovane rapper italiano, si è esibito ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Shiva Live 2026” – Il Tour nei Palasport

Palazzetti, maggio, trap. Tre parole bastano per inquadrare il ritorno dal vivo di Shiva nel 2026. Dieci date indoor, tutte concentrate nello stesso mese.

Negli ultimi anni la sua musica è cresciuta insieme a chi l’ascolta, allargando il pubblico e spostando il baricentro dei live. Il tour di Shiva nel 2026 prende forma così: una serie di concerti nei palazzetti. Un formato che fotografa esattamente il momento che sta attraversando oggi, tra nuovi dischi, collaborazioni e una presenza live sempre più frequente.

Il rapper porta di nuovo sul palco una scaletta molto corposa, costruita tra i brani di “Vangelo”, i pezzi più recenti e alcuni dei titoli che hanno segnato il suo percorso negli ultimi anni.

Tuttavia questo tour non è solo una passerella di singoli forti messi uno dopo l’altro per far saltare il pubblico: la scaletta racconta anche un artista che sta provando a portare nei palazzetti un immaginario più cupo, più personale, molto legato al suo ultimo album.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Shiva a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

SHIVA: La Scaletta del Concerto di Firenze

Intro 1 + Take 6 + Non È Easy + CUP + Santana Season + Wop Wop

Milano Angels

6AM

Niente Da Perdere

Take 5

Gotham

Arsenico

Bossoli

Take 4

Don’t Stop (feat. Slings)

Freaky (feat. Slings)

Un Altro Show

Soldi In Nero

Soldi Puliti

Intro 2 + V X Vangelo

Intro Ave Maria + Peccati

Polvere Rosa

Obsessed

Baby Face

Spie

Bad Bad Bad

Coscienza

VVS Cartier

D&G

Neon

Alleluia

Big City Life

Syrup (X3)

Polvere

Non Lo Sai