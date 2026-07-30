XAVIER RUDD: foto e scaletta del concerto all’Estate Fiesolana 2026

Foto di Luna La Chimia
Xavier Rudd, polistrumentista folk di origine australiana noto per essere un one-man band, si è esibito ieri sera al Teatro Romano di Fiesole nella cornice della kermesse live “Estate Fiesolana 2026”.
“European Summer Tour 2026” – Il Tour Estivo Di Xavier Rudd
Dopo il pienone del 2019, il polistrumentista australiano è tornato a Fiesole con il suo nuovo Tour estivo.
La musica unica di Xavier Rudd ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo. A partire dall’album del 2002 “To Let, Xavier”, il musicista ha rapidamente conquistato i fan con il suo talento di polistrumentista e il suo impegno per l’attivismo sociale e ambientale.
Nel corso degli anni, le sue dinamiche esibizioni dal vivo si sono evolute da esibizioni di band e trio al formato di one-man band, acclamato a livello internazionale.
Questo concerto è stata anche l’occasione per ascoltare dal vivo “Part Of Life”, nuovo singolo che l’artista definisce “un promemoria di quanto sia importante, in un mondo dominato dagli uomini, non dimenticare mai di ascoltare le donne” e in cui compare la voce di Jane Goodall, etologa di fama mondiale, nota per il suo impegno ambientalista.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Xavier Rudd a Fiesole (o sfoglia la gallery qui sotto).
XAVIER RUDD: La Scaletta Del Concerto Di Fiesole
To Let
Let Me Be
Culture Bleeding
Breeze
Stoney Creek
Energy Song
Magic
Lioness Eye / Flag
We Deserve To Dream
Storm Boy
Attraverso
Come Let Go
Messages
Spirit Bird
The Reasons We Were Blessed
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The Letter
Part Of Life