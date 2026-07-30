XAVIER RUDD: foto e scaletta del concerto all’Estate Fiesolana 2026

Foto di Luna La Chimia

Xavier Rudd, polistrumentista folk di origine australiana noto per essere un one-man band, si è esibito ieri sera al Teatro Romano di Fiesole nella cornice della kermesse live “Estate Fiesolana 2026”.

“European Summer Tour 2026” – Il Tour Estivo Di Xavier Rudd

Dopo il pienone del 2019, il polistrumentista australiano è tornato a Fiesole con il suo nuovo Tour estivo.

La musica unica di Xavier Rudd ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo. A partire dall’album del 2002 “To Let, Xavier”, il musicista ha rapidamente conquistato i fan con il suo talento di polistrumentista e il suo impegno per l’attivismo sociale e ambientale.

Nel corso degli anni, le sue dinamiche esibizioni dal vivo si sono evolute da esibizioni di band e trio al formato di one-man band, acclamato a livello internazionale.

Questo concerto è stata anche l’occasione per ascoltare dal vivo “Part Of Life”, nuovo singolo che l’artista definisce “un promemoria di quanto sia importante, in un mondo dominato dagli uomini, non dimenticare mai di ascoltare le donne” e in cui compare la voce di Jane Goodall, etologa di fama mondiale, nota per il suo impegno ambientalista.





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XAVIER RUDD: La Scaletta Del Concerto Di Fiesole

To Let

Let Me Be

Culture Bleeding

Breeze

Stoney Creek

Energy Song

Magic

Lioness Eye / Flag

We Deserve To Dream

Storm Boy

Attraverso

Come Let Go

Messages

Spirit Bird

The Reasons We Were Blessed

Follow The Sun

The Letter

Part Of Life

