SFERA EBBASTA: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio San Siro di Milano

Foto di Giada Stanziano

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Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, Sfera Ebbasta torna a San Siro per una doppia data milanese, a distanza di due anni dalla doppietta sold out che ha segnato il suo esordio negli stadi. Il rapper nato nel 1992 a Cinisello Balsamo torna dal vivo con questi due appuntamenti a Milano e la data zero all’Allianz Stadium di Torino per il suo nuovo progetto $€LEBRAT10N Tour Estate 2026, ideato per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera.

Sfera Ebbasta in concerto allo Stadio San Siro di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Si tratta di uno show irripetibile per ripercorrere, hit dopo hit e record su record, i 10 anni che lo hanno consacrato come fenomeno assoluto della musica italiana e che ad oggi gli sono valsi 234 Dischi di Platino, 35 Ori e l’affetto incondizionato del suo pubblico. $€LEBRAT10N sarà così un viaggio live monumentale, pensato per ringraziare e festeggiare chi lo segue dai primi passi fino ai palchi più imponenti, nel nome di una storia che continua a crescere.

Il concerto inizia alle 21:15, quando il telone nero scende e rivela il palco con il Duomo di Milano e la Madonnina che si esaltano sullo sfondo. L’apertura dello show non poteva che essere lasciata a “Ciny”, un singolo che ha fatto la storia della trap italiana dal 2015 a questa parte, e da qui il concerto continua tra fuoco e fiamme con un pubblico di oltre 50mila spettatori che si fa sentire durante tutto il live, scaldandosi e impazzendo ad ogni ospite.

Sfera Ebbasta in concerto allo Stadio San Siro di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Già dall’inizio dello spettacolo Sfera porta sul palco grandi nomi, a partire da Tedua. I feat continuano con Pyrex con “Fiori del male”, un pezzo incredibile che ha definito la scena trap 2016, seguito da “Sciroppo” con Drefgold e “PIENXA EN MI” con Feid, a cui viene poi lasciato il palco per cantare “Luna”. Lo show prosegue con Marracash per “15 piani”, poi ancora Marracash e Guè in “Tik Tok”, Guè e Anna Pepe per “Cookies N’ Cream”, Lazza con “Piove” e, infine, Shiva con “D&G” e “Non Metterci Becco”. Il pubblico esplode letteralmente all’inizio di “Bang Bang”, cantando il testo con Sfera e lo stesso accade durante “Tran Tran” e in molti altri pezzi che si susseguono in uno spettacolo straordinario.

Sfera Ebbasta in concerto allo Stadio San Siro di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Prima della fine del concerto, durante il BIS, Sfera proietta un trailer e subito dopo annuncia il nuovo album, lasciando un QR code esclusivo per le date di San Siro per permettere agli spettatori di preordinarlo. La chiusura finale non poteva che essere affidata a “Visiera a Becco”, con il pubblico che impazzisce e canta a squarciagola.

SFERA EBBASTA: la scaletta del concerto di MILANO