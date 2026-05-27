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MICHELE ZARRILLO: le foto del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Si è concluso a Firenze il ciclo teatrale del tour che festeggia il trentennale di uno dei brani più iconici del cantautore romano

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Michele Zarrillo - L'Elefante E La Farfalla Tour 2026 - Teatro Cartiere Carrara Firenze

Foto di Luna La Chimia

Michele Zarrillo, cantautore e musicista italiano, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“L’Elefante E La Farfalla Tour 2026” – Il Tour Nei Teatri

Il tour è l’occasione con cui Zarrillo festeggia il trentennale dell’uscita de “L’Elefante E La Farfalla”, il quinto album dell’artista, presentato al Festival di Sanremo nel Febbraio del 1996.
Accolto con entusiasmo dal pubblico fin dalla prima esibizione, è oggi considerato uno dei suoi brani più celebri ed è tra quelli più attesi a ogni suo concerto.

Accompagnato da una band di musicisti, Zarrillo ha portato sul palco uno spettacolo elegante e coinvolgente, capace di creare un legame diretto con il pubblico attraverso canzoni che raccontano emozioni, amori e storie di vita quotidiana. 
Il tour è stato un viaggio musicale tra passato e presente, tra grandi classici e nuove sfumature sonore, per una serata all’insegna della grande musica italiana dal vivo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Michele Zarrillo a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Michele Zarrillo

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