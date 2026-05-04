ELISA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Elisa Palasport Live 2026” – Il Tour nei Palasport

Elisa, dopo il successo del tour nei palasport dello scorso autunno, è tornata a cantare nei palazzetti delle principali città italiane.

La scaletta è stata in parte rinnovata, con alcune new entries, per dare ai fan una nuova versione del tour nei palazzetti. L’energia della Toffoli è però rimasta la stessa!

Il live è una nuova occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ELISA: La Scaletta del Concerto di Firenze

Overture

Filo

Stay

Labyrinth

Luce

O Forse Sei Tu

New Intro – Amore È

Heaven

Dancing

Yashal

Rock Your Soul

Broken

Ti Vorrei Sollevare

Outro Girls

Anche Fragile

Se Piovesse

Medley Rock

Vivere Tutte Le Vite

L’anima Vola

No Hero

Rainbow

Together

Poesia

Ostacoli

A Modo Tuo