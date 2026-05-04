Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

ELISA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Un nuovo grande abbraccio di Elisa per il suo pubblico toscano

Published

Elisa - Elisa Toffoli - Elisa live 2026 - Nelson Mandela Forum 2026 Firenze

Foto di Luna La Chimia

Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Elisa Palasport Live 2026” – Il Tour nei Palasport

Elisa, dopo il successo del tour nei palasport dello scorso autunno, è tornata a cantare nei palazzetti delle principali città italiane.
La scaletta è stata in parte rinnovata, con alcune new entries, per dare ai fan una nuova versione del tour nei palazzetti. L’energia della Toffoli è però rimasta la stessa!
Il live è una nuova occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Elisa

ELISA: La Scaletta del Concerto di Firenze

Overture
Filo
Stay
Labyrinth
Luce
O Forse Sei Tu
New Intro – Amore È
Heaven
Dancing
Yashal
Rock Your Soul
Broken
Ti Vorrei Sollevare
Outro Girls
Anche Fragile
Se Piovesse
Medley Rock
Vivere Tutte Le Vite
L’anima Vola
No Hero
Rainbow
Together
Poesia
Ostacoli
A Modo Tuo

In this article:, , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Elisa in concerto all'Unipol Arena di Bologna Elisa in concerto all'Unipol Arena di Bologna

Reportage Live

ELISA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Elisa in concerto all'Unipol Arena di Bolgona. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

20 ore ago
Elisa concerto all'Inalpi Arena Torino del 29 aprile 2026 Elisa concerto all'Inalpi Arena Torino del 29 aprile 2026

Reportage Live

ELISA: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Ieri sera l’Inalpi Arena è tornata a vibrare sotto i colpi di una delle voci più cristalline e potenti della...

4 giorni ago
Goran Bregović - The Wedding And Funeral Band - Teatro Cartiere Carrara Firenze Goran Bregović - The Wedding And Funeral Band - Teatro Cartiere Carrara Firenze

Reportage Live

GORAN BREGOVIĆ: le foto del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

I travolgenti ritmi balcanici del più famoso compositore bosniaco sono tornati a far ballare Firenze

23/04/2026
Frankie hi-nrg mc | credit Damiano Andreotti Frankie hi-nrg mc | credit Damiano Andreotti

Dischi

FRANKIE HI-NRG MC: esce il 24 aprile il nuovo album “VOCE E BATTERIA”

FRANKIE HI-NRG MC: annuncia ufficialmente il suo ritorno con il nuovo album "VOCE E BATTERIA", fuori ovunque venerdì 24 aprile, insieme all'omonimo tour in...

22/04/2026