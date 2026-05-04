ELISA: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Elisa, poliedrica artista e cantautrice italiana, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.
“Elisa Palasport Live 2026” – Il Tour nei Palasport
Elisa, dopo il successo del tour nei palasport dello scorso autunno, è tornata a cantare nei palazzetti delle principali città italiane.
La scaletta è stata in parte rinnovata, con alcune new entries, per dare ai fan una nuova versione del tour nei palazzetti. L’energia della Toffoli è però rimasta la stessa!
Il live è una nuova occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elisa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
ELISA: La Scaletta del Concerto di Firenze
Overture
Filo
Stay
Labyrinth
Luce
O Forse Sei Tu
New Intro – Amore È
Heaven
Dancing
Yashal
Rock Your Soul
Broken
Ti Vorrei Sollevare
Outro Girls
Anche Fragile
Se Piovesse
Medley Rock
Vivere Tutte Le Vite
L’anima Vola
No Hero
Rainbow
Together
Poesia
Ostacoli
A Modo Tuo