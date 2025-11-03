ENTER SHIKARI + DeathbyRomy: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

foto di Giorgia De Dato

Domenica 2 novembre l’Alcatraz di Milano ha accolto gli Enter Shikari, per l’unica tappa italiana del loro tour europeo. In apertura, l’americana DeathbyRomy ha dato il via alla serata con un set intenso, tra sonorità dark pop e influenze elettroniche, conquistando subito il pubblico.

Guidati dal carismatico Rou Reynolds, gli Enter Shikari hanno trasformato il palco in un vero spettacolo di luci, suoni e movimento. Insieme a Chris Batten, Rob Rolfe e Rory Clewlow, il frontman ha proposto una scaletta che ha unito i classici della band a brani più recenti, mantenendo per tutto il concerto un’energia altissima.

Un live coinvolgente che ha confermato ancora una volta il legame speciale tra la band inglese e il pubblico italiano.

Clicca qui per vedere le foto degli Enter Shikari in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ENTER SHIKARI – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano