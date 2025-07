NICK CAVE: le foto e la scaletta del concerto di Roma

Sono stati 4 i concerti italiani all’interno di questo tour con performance in luoghi di grandissimo prestigio come Lucca Summer Festival, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, Piazza Sordello a Mantova e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma che ospiterà due serate.

Cave è stato nuovamente accompagnato sul palco dal bassista Colin Greenwood. Insieme, hanno eseguito brani che coprono l’eccezionale carriera di Cave. Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024.

Lo scorso anno, Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato Wild God, il loro 18 album in studio. Prodotto da Cave ed Ellis, l’album nominato ai Grammy ha spinto i confini creativi, unendo audaci sperimentazioni a una narrazione avvincente.

L’album è stato seguito da un tour in arena nel Regno Unito e in Europa, accolto con grande successo dalla critica.

NICK CAVE: la scaletta del concerto di Roma

Girl in Amber Higgs Boson Blues Jesus of the Moon O Children Cinnamon Horses Galleon Ship I Need You Waiting for You Watching Alice Joy Papa Won’t Leave You, Henry Balcony Man The Mercy Seat The Ship Song Avalanche The Weeping Song Skeleton Tree Jubilee Street Push the Sky Away

BIS